Når Mark O. Madsen lørdag går i buret i KB Hallen til den største kamp i karrieren, er det efter en fuldstændig skemalagt kalender for dagen.

»Hele min dag er defineret. Jeg skal have en lille træning med Martin (Kampmann, Mark O. Madsens head coach red.) om morgenen. Så skal vi spise noget mad. Og allerede 15.30 skal jeg møde ind i KB Hallen. Det er et krav fra Cage Warriors,« siger Mark O. Madsen til B.T.

Derfra er det ren 'hurry up and wait', som han forklarer.

»Vi skal skynde os afsted, og så kan vi ellers sidde og vente- Fordi det er så stort og komplekst et show, duer det ikke, at jeg kommer vadende ind med en kaffe latte. Men det kender jeg fra brydning, for der mødte man ind fra kl. 09 og kæmpede indtil 22. Der har jeg været i hallen hele dagen,« forklarer han.

Mark O. Madsen præsenteres til MMA-stævne hos TV3 Sporten i København, mandag den 4. marts 2019.

Har du en fordel over Thibaud Larchet, fordi du har været til turneringer som OL?

»Jeg har det ikke lettere end de andre. For jeg skal tackle de samme udfordringer som dem. Det er ren mand-mand, så jeg kan ikke sætte mig bagerst i bussen. Det er dagsformen, der bliver udstillet. Men det gavner da, at jeg har stået i et stort mesterskab før, så en fordel har jeg da«.

Hvornår rammer du zonen, hvor du er i fight mode?

»Så snart jeg begynder opvarmningen med Martin. 19.45 får jeg tapet hænderne ind. Det tager et kvarter. Måske 20 minutter. 20.45 begynder opvarmningen, og der begynder jeg at skærpe helt ind. Det er vigtigt for mig at holde min energi så lav som muligt, så jeg kan præstere, når det gælder. Jeg prøver at være helt afslappet. Så begynder jeg at se bevægmønstrene og de teknikkerne, jeg skal udføre for mig. Måden jeg skal trække kampen over i mit favør på.«

Nogle fightere hamrer løs på væggen og får lussinger af deres coaches. Hvordan er din forberedelse?

»Der er god stemning og musik i omklædningsrummet. Meget løst til at starte med. Men som vi kommer tættere på, må der gerne være en stemning, hvor vi gejler hinanden op. Der kan godt blive råbt. Men på kampdagen må der gerne blive råbt lidt ekstra af mig. Det sidste skal presses helt ud«.

Hvordan bliver det, når der bliver råbt Mark 'The Olympian' O. Madsen, KB Hallen rejser sig op og musikken starter?

»Turen op til buret er fantastisk. Samtidig er det også dér, hvor der er behov for at være i zonen. Jeg tror, det bliver svært at holde det helt ude. Jeg tror, det bliver svært ikke at blive revet med i sådan en unik hal. Men på den anden side kan jeg også ride med på den bølge. Energimæssigt giver hjemmebanefordelen lidt ekstra at skyde med, så jeg håber, at jeg kan bruge til noget«.

Mærker du det undervejs i kampen?

»Når kampen starter, hører jeg ingenting. Jeg lukker det så meget ude, at jeg har svært ved bare at høre Martin. Man skal også huske, at det kun er min syvende kamp. Det kræver noget at vænne sig til at stå i buret, for det er en stor udfordring, der skal mestres,« siger Mark O. Madsen.