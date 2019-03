Mark O. Madsen kæmper lørdag den vigtigste kamp i sin MMA-karriere, når han står overfor franske Thibaud Larchet i KB Hallen. Og der er ikke tid til at være nervøs, selvom det er en langt mere rutineret modstander han møder.

»Teknisk og taktisk har han (Thibaud Larchet, red.) langt bedre forberedelser, end jeg har. Men hvis man er bange for at få en røvfuld, skal man holde sig væk. Det er en del af at konkurrere i elitesport,« siger Mark O. Madsen til B.T..

Thibaud Larchet har til B.T. sagt, at han ikke synes, at Mark O. Madsen er klar til MMA på det niveau. Og selvom det er til at mærke, at 'The Olympian' ikke er 100 procent sikker på sejren, når han står overfor »den hårdeste modstander til dato«, så er han afklaret.

»Jeg møder en mand, der er ranket 13 af 664. Han har 10 års erfaring, jeg har ét. Udgangspunktet er at gøre det så godt som muligt. Så ser vi, hvordan det ender. Men det bliver en kæmpe aften uanset,« siger han.

Mark O. Madsen efter sin kamp mod den tidligere svenske MMA-mester Matthias Freyschuss. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mark O. Madsen efter sin kamp mod den tidligere svenske MMA-mester Matthias Freyschuss. Foto: Mads Claus Rasmussen

Skal det blive til en sejr over 'Neverdie' Larchet, så skal gameplanen følges. Og den er simpel.

»Luk afstanden. Kom ind på ham. Tag ham ned. Hold ham på gulvet. Det lyder relativt let, for det er der, jeg er god. På den stående brydning. Jeg har aldrig trænet det med at holde bryderne nede før. Det er et helt nyt game, som jeg har skullet arbejde på. Hans mulighed er at holde afstand. Cirkulere og være levende,« forklarer han.

Derfor har optakten for Mark O. også handlet mest om at bygge grundformen op. For de tre omgange af fem minutter kan meget vel ende i en 15 minutter lang fight, som Mark O. selv siger det.

Hvem der vinder, vil kun tiden vise. Mark O. Madsen kæmper kl. 21.30 lørdag. Du kan følge hele kampen på BT.dk, der liveblogger fra hele Cage Warriors-stævnet i KB Hallen.