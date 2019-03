Mark O. Madsen tog sent lørdag aften en sejr ved Cage Warriors 103 i K.B. Hallen. Men selv om 'The Olympian' stadig er ubesejret, er der lang vej til UFC.

Han har talt om det længe. Hvor stor en oplevelse det ville blive at indtage K.B. Hallen til det største MMA-stævne i Danmark nogensinde. Hvordan det kunne blive det næste skridt mod den helt store drøm, der hedder UFC. Og lørdag gjorde Mark O. Madsen sit for at få det eftertragtede opkald fra Dana White.

I fuld dominans vandt Mark O. Madsen på dommerstemmer over franske Thibaud Larchet, der inden kampen var ranket 13 ud af 664 i Europa. Men selv om 'The Olympian' kunne løfte armene til et af aftenens største bifald, kan der stadig gå lang tid, før han får det eftertragtede opkald.

»Man skal ikke underkende, at Mark er ubesejret. Men det var ikke den sejr, Mark havde mest brug for. Han har behov for at få nogle knockouts eller submissions på cv'et, hvis han skal have UFC op af stolen. De har lige indgået et samarbejde med ESPN, og de leder efter unge fightere med vilde personligheder og spektakulære sejre. Det taler ikke helt til Marks fordel,« siger Martin Bøge Pedersen, der er B.T.s MMA-ekspert.

Mark O. Madsen og Thibaud Larchet. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mark O. Madsen og Thibaud Larchet. Foto: Nils Meilvang

Selv vil Mark O. Madsen heller ikke tale UFC endnu. For han indrømmer, at der stadig er masser at lære, inden han kan være med i toppen.

»Der kommer selvfølgelig et skridt til på den her rejse. Men nu skal den her sejr nydes først. Så skal vi analysere på, hvad der gik godt og skidt. Jeg skal blandt andet lige lære hovedbevægelserne, for nu er det anden gang, jeg får en på næsen,« siger Mark O. Madsen til B.T.

Han var dog glad for, at det, han har brugt de sidste måneder på at træne, lykkedes i buret.

»Jeg synes, jeg fighter en god kamp. Og når jeg kan se tingene lykkes, så giver det en idé om, at vi kan sætte mere på. Selv om det koster en køn næse, så er jeg her for at konkurrere. Jeg er all-in. På en eller anden måde afspejler den her kamp mine seneste 12 måneder, hvor jeg har knoklet på livet løs,« siger han.

Det forjættede land

Inden lørdagens kamp mente han, at han kunne drage stor fordel af sin tid i brydning, når han gik i buret. Taktikken om at få Larchet på gulvet virkede også upåklageligt og gav altså en sejr.

Men fortiden som OL-, VM- og EM-medaljevinder kan lige så nemt være noget, der kan komme til at koste ham billetten til UFC.

»At komme ind i en sport med en OL-sølvmedalje og masser af VM-medaljer gør, at jeg skal arbejde meget mere. Folk ved godt, hvad jeg kan og vil. Thibaud ramte mig jo også med et uppercut på næsen. Så lige nu er jeg bagud, men jeg må kompensere med noget hjerte og vilje,« siger Mark O. Madsen.

Hvad der mangler på teknikken, har den 34-årige kæmper fra Falster til gengæld i motivation. Op til stævnet i K.B. Hallen kæmpede han ikke kun med træningen – men også med afviklingen af eventet sammen med sin kone, Maria O. Madsen.

»Jeg kan kun understrege det igen. Men hver dag, jeg står op, arbejder jeg for at blive en bedre version af mig selv som MMA-kæmper. Det er ét skridt videre hele tiden. Det er mand-mand-sport, så jeg kan ikke sætte mig bagerst i bussen. I MMA er det dagsformen, der bliver udstillet,« forklarer han.

En magisk aften

Lørdag beviste han så, at han kan være med helt i toppen, hvis dagsformen er der. Men han ved også godt, at det langtfra behøver være sådan i næste kamp.

»Går man ind i en fuld K.B. Hallen, så er der ingen garantier. Det er både skræmmende og fascinerende. Ét øjebliks uopmærksomhed, og så er det slut. Det er en lille ting, som hvorvidt din mund er åben eller lukket, når du går ind i en duel. Det kan være dét, der afgør, om hele kæbetøjet rasler,« siger Mark O..

Udefra så det ud, som om du havde fuldstændig styr på Larchet. Hvordan føltes det i buret?

»Jeg sætter den i haregear fra start derinde. Og da han begynder at blive træt, sætter jeg den et ekstra gear op. En af de ting, jeg har øvet mig meget på i min karriere, er ikke at vise, når jeg er træt. Og hvis jeg så ser træt ud, så er det, fordi jeg har ramt skrænten.«

Nu har du snakket meget om, hvordan det ville blive at stå i K.B. Hallen – hvordan var det så?

»Jeg har kæmpet EM, VM og OL i brydning, og det er, lige før jeg vil sige, at det her er noget af det største, jeg har prøvet. K.B. Hallen har altid stået som noget helt ikonisk, og at stå herinde i en fyldt hal, til et stævne, Maria og jeg var været med til at skabe – det kan jeg ikke forestille mig kan blive større. Det var en stor oplevelse. En kæmpe, kæmpe stor oplevelse.«

Flere udenlandske MMA-eksperter roste også det danske publikum og eventet. Og når der tilmed kom fire danske sejre, kan det åbne for det UFC-stævne i Danmark, som Dana White før har fortalt til B.T., at man arbejder på i kulisserne.

Ender UFC så i Danmark, er det i hvert fald sikkert, at de danske MMA-fans vil hungre efter at få Mark 'The Olympian' i buret. For ved lørdagens Cage Warriors-stævne var den danske fighter en af aftenens største oplevelser. Kun tiden vil vise, om det også bliver tilfældet.