Leon Spinks, der besejrede bokselegenden Muhammad Ali som en af ganske få, er død af kræft 67 år gammel.

Den tidligere verdensmester i sværvægtsboksning Leon Spinks er død efter en længerevarende kamp mod kræft. Han blev 67 år.

Det oplyser hans talsmand lørdag.

Den hårdføre kriger, der i begyndelsen af sin karriere skilte sig ud på grund af sine manglende fortænder, er mest kendt for at have kæmpet sig ud af slummen i St. Louis, inden han stod bag en af de største overraskelser i boksningens historie.

Den fandt sted 15. februar 1978, da den dengang 24-årige Spinks besejrede bokselegenden Muhammad Ali i sin bare ottende professionelle kamp og forenede alle VM-bælterne fra de forskellige bokseforbund.

På trods af at den på det tidspunkt 36-årige Ali nærmede sig afslutningen på sin karriere, troede de færreste før kampen, at Spinks havde så meget som en chance mod den nærmest udødelige bokser.

Men efter 15 benhårde runder kunne den yngre og mere udholdende amerikaner lade sig hylde som verdensmester efter en sejr på point.

- Leon kæmpede ukueligt mod sine mange sygdomme uden nogensinde at miste sit karakteristiske smil. Han udviste ægte Spinks-beslutsomhed og kastede aldrig håndklædet i ringen, skriver hans pr-firma i en meddelelse.

Leon Spinks døde omringet af en lille gruppe venner og familie.

/ritzau/Reuters