Både Sarah Mahfoud og Dina Thorslund drømmer om braget. Ligesom alle andre danske boksefans.

Og derfor forsøger de da også at byde hinanden op til dans, så snart de får muligheden for det.

For nylig var det Thorslund, der stak til Mahfoud og samtidig meldte ud, at hun meget gerne vil møde sin danske rival i bokseringen, eftersom hun er sikker på, hun kan vinde.

En åben invitation, som sidstnævnte gerne tager imod, da B.T. foreholder hende rivalens kommentar. Her svarer hun dog prompte igen.

Sarah Mahfoud i aktion. Foto: Anthon Unger Vis mere Sarah Mahfoud i aktion. Foto: Anthon Unger

»Det skal hun jo sige. Men det er jeg selvfølgelig uenig i, at hun kan,« lyder det som det første fra Sarah Mahfoud.

De to boksestjerner har allerede mødt hinanden én gang i karrieren. Tilbage i 2012, hvor Thorslund vandt – som amatør.

Begge danskere har dog sidenhen gennemgået lidt af en udvikling på boksescenen, hvor Dina Thorslund i skrivende stund kan kalde sig for verdensmester i bantamvægt i forbundene WBC og WBO.

Sarah Mahfoud er desuden tidligere verdensmester i fjervægt i forbundet IBF.

Den danske verdensmester Dina Thorslund. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Vis mere Den danske verdensmester Dina Thorslund. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Netop derfor skriger de rød-hvide boksefans da også efter at få stablet et kæmpebrag på benene mellem de to rivaler.

Og spørger man Mahfoud, så er det da også kun nogle få ting, der indtil videre har gjort, at kamp nummer to aldrig er blevet til noget:

»Det er ikke aktuelt lige nu, men jeg fornemmer, at det kan lade sig gøre.«

Dina Thorslund vil gerne. Og du vil gerne. Hvorfor får vi ikke bare den kamp?

»Vi har jo forhandlet nogle gange, hvor vi matchede deres bud, men så kom de tilbage med nogle lidt urealistiske ting, de ville have. Så faldt det lidt til jorden.«

Så hvor tæt er I på en aftale?

»Man skal være realistisk i forhold til økonomien i kvindeboksning, og det synes jeg i hvert fald, at jeg er. Men der skal bare en aftale på plads. Dina og hendes team er i dialog med Bettina (Sarah Mahfouds promotor, red.), så nu bliver det måske lidt nemmere.«

Inden et dansk rivalopgør overhovedet kan komme på tale, venter der dog en stor oplevelse for Sarah Mahfoud.

6. april skal hun nemlig kæmpe om et VM-bælte i ikoniske Las Vegas. Det kan du læse mere om LIGE HER.