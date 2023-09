Sarah Mahfoud er mange ting: Bokser, sygeplejerske og kendt fra tv-underholdningen.

Særligt det sidste har hun mærket på det seneste, hvor TV2-successen 'Forrræder' har nået sin afslutning. Her kunne man se hende lyve, så vandet drev, hvilket især gik ud over Youtuberen Julia Sofia, der blev godt og grundigt narret.

Heldigvis var der ingen sure miner efter showet, og Mahfouds tv-modstander dukker op som hendes støtte, når hun bokser mod den tidligere mangedobbelte verdensmester Marcela Acuña i en kamp om WBC’s Silver-titel.

Kampen bokses i Royal Arena 7. oktober, og stævnet kan ses gratis på Pluto TV Sport, som blandt andet kan tilgås via BT.dk.

Hun har været verdensmester før og vil helt tilbage til toppen. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Hun har været verdensmester før og vil helt tilbage til toppen. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Nogle gange bliver hendes mange roller blandt godt og grundigt sammen.

På arbejdet som sygeplejerske passer hun ældre med funktionsnedsættelse, og der bliver hun tit genkendt - især af de pårørende.

»Så siger de: 'Forræder!',« lyder det fra Mahfoud, mens hun peger og griner.

»Der er meget sygdom på den afdeling, så det er meget sjovt at snakke om noget andte engang i mellem. Og jeg vil rigtig gerne snakke boksning eller tv eller noget helt tredje.«

Programmet har i det hele taget lokket en ny gruppe af fans til.

»De yngre har også set med. Det har jeg ikke oplevet før, for de plejer ikke at vide, hvem jeg er. Tidligere har det lidt været Vild med Dans-seerne, der har fulgt mig,« siger den tidligere vinder af TV 2s andet flagskib af et tv-program.

»Det var mega sjovt at være med, og det var sjovt at prøve at være forræder også, for så får man lige den del med. 'Hvor god er jeg egentlig til at lyve?',« siger hun med et smil og joker med at lyve sig fra en træning.

Og det er der en god grund til. Hun står nemlig midt i benhård fase af optakten til sin næste kamp.

Her står den blandt andet på sparring mod fyre, der vejer 15 kilo mere end hende.

Mahfoud har 13 sejre og blot et enkelt nederlag i karrieren - og der var hendes forberedelser ikke gode, fordi hun med kort varsel sagde ja til at møde Amanda Serrano, der er den bedste i hendes vægtklasse.

Siden er hun kommet tilbage med to sejre i træk, og nu jagter hun den tredje. Så hun igen kan møde Serrano og få revanche fra Manchester-fighten sidste år.

VM-bælterne lurer i horisonten, men først må hun gøre sig fortjent til at få en ny chance, som er sjældne i den ofte ubarmhjertige boksesport.