Sarah Mahfoud kan næsten ikke tro det.

Den danske boksestjernes helt store drøm går nemlig snart i opfyldelse, når hun om blot en måned indtager Las Vegas for at kæmpe om den ledige WBC VM-titel i fjervægt.

Og derfor var det da også en ellevild Mahfoud, som B.T. fangede få timer efter, at nyheden om, at hun i april skal bokse mod Skye Nicolson på den helt store scene i USA, blev meldt ud.

»Jeg har jo vidst det i nogle uger, men jeg har haft det helt vildt i mellemtiden. Jeg synes jo, det er så fedt at få lov til at tage til Las Vegas og bokse,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har tænkt meget over det, og det her må jo betyde, at jeg gør det godt og det rigtige. Jeg har virkelig kæmpet for at være dér, hvor jeg er nu, så jeg skal bare nyde det og tage oplevelsen ind. Det er så stort for min karriere og dansk kvindeboksning generelt.«

Danskerens promotor, Bettina Palle, har forsøgt at få en kamp på plads i flere måneder, og da muligheden for at rejse til Las Vegas pludselig kom på bordet, var Sarah Mahfoud ikke i tvivl.

Hun nåede faktisk ikke engang at høre om de økonomiske detaljer, før hun sagde ja, afslører hun:

»Jeg snakkede med Bettina, og hun sagde: 'Jamen, vi har fået tilbudt Las Vegas, og så var der også noget andet…' Men jeg nåede ikke engang at høre beløbene eller noget andet, før jeg bare sagde: 'Las Vegas!'«

»Nogle ting kan man ikke få for penge, og at bokse i Las Vegas er én af dem. Selvfølgelig er der en god økonomi med, men det er også for oplevelsen, det her. Jeg skulle bare derovre,« lyder det videre.

Mahfoud skulle egentlig allerede have bokset i den amerikanske storby i 2021.

Men dengang blev kampen aflyst syv dage før, og derfor greb hun hurtigt den nye chance.

»Det er jo ikke sikkert, at jeg får sådan én igen. Det er et VM-bælte i Las Vegas, vi snakker om. Det vil være det absolut største i min karriere,« fortæller hun og slår fast, at hun ikke blot kommer for at få en oplevelse:

»Drømmen er både at bokse der, men også at vinde. Jeg vil så gerne kunne kalde mig verdensmester bagefter.«

Lykkes det Sarah Mahfoud at vinde storkampen mod australske Skye Nicolson, bliver det med både familie og veninder på sidelinjen.

»Min familie er så glad. Og jeg har nogle veninder, der tager med derover. Det samme gør min mor og far. De synes jo også, det er kæmpestort,« lyder det videre.

Og spørger man danskeren, hvad der skal ske, hvis hun vinder kampen i Las Vegas, så er hun ikke i tvivl.

»Så tager jeg nok en dag bagefter, hvor jeg må spise alt det, jeg vil. Bare lige én dag,« griner hun.

Kampen mellem Sarah Mahfoud og Skye Nicolson finder sted 6. april og skal bokses på Hotel Fontainebleau.