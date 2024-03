Bokseren Dina Thorslund går på lørdag i ringen, til det der formentlig er en af karrierens sidste kampe.

Boksekarrieren lakker mod enden for den dobbelte verdensmester i bantamvægt, Dina Thorslund.

Den 30-årige danske bokser er indehaver af to af de fire store VM-titler. Drømmen er at erobre et VM-bælte mere, men chancerne svinder ind.

Det fortæller Dina Thorslund forud en kamp på lørdag mod spanske Mary Romero i Royal Arena i København.

- Jeg kan godt mærke, at jeg er i min karrieres efterår. Det er der ingen tvivl om.

- Men jeg håber på at skaffe en ekstra titel, inden året er omme. Det kommer dog an på, om de andre igen bare danser uden om mig, siger Dina Thorslund.

Den danske bokser oplever i høj grad, at indehaverne af de to sidste VM-bælter, Nina Hughes med WBA-bæltet og Miyo Yoshida med IBF-titlen, er svære at lokke i ringen til en direkte duel.

- De andre vil gerne beholde deres verdensmesterskaber og vil derfor gerne undgå at møde mig. De arrangerer andre kampe og danser på den måde lidt rundt om mig, hvilket er rigtig ærgerligt for sporten, siger den danske verdensmester.

Derfor spår Dina Thorslund også, at 2024 kan blive afslutningen på karrieren, der hidtil har budt på lutter sejre i verdensmesterens 20 kampe som professionel.

- Jeg har taget orlov fra mit job indtil november i år, og tanken er, at det nok er deromkring, at mit karrierestop skal være. Men kan jeg lige samle en sidste titel ind ved en ekstra kamp, gør jeg det.

- Siger de andre indehavere af VM-bælterne så stadig nej til mig, så har jeg ikke mere at bevise og har gjort det, jeg skulle. Så har jeg også mit familieliv, jeg vil videre med, siger Thorslund, der er mor til sønnen Adrian.

Kalenderen er ikke helt tom for Dina Thorslund, der skal i bokseringen lørdag i Royal Arena i København.

Her skulle danskeren oprindeligt have forsvaret sine VM-titler hos de to forbund, WBC og WBO, mod tyrkiske Seren Cetin.

Men ifølge B.T. får 26-årige Seren Cetin ikke lov til at gå ringen mod danskeren grundet en flænge omkring øjet. I stedet bliver Thorslunds modstander den 38-årige Mary Romero.

Spanieren er tidligere europamester, men har ingen nuværende VM-bælter, som Thorslund kan vriste fra spanieren.

- Hver gang jeg har en kamp, så er det den vigtigste i min karriere, for hvis jeg taber, mister jeg mine to titler, og så er jeg ikke verdensmester mere.

- Jeg har en indre følelse af, at jeg skal ikke bare ind at forsvare mine titler. Jeg skal lave et statement om, at jeg er den dobbelte verdensmester, siger hun.

Det statement skal Dina Thorslund forsøge at lave ved Danish Fight Night-stævnet lørdag aften den 24. februar, som sendes direkte på Pluto TV.

/ritzau/