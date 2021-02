Den kontroversielle bokser Mikaela Lauren fra Sverige har aldrig været bange for at rykke lidt til de gængse måder at gøre tingene på.

Den tidligere svenske verdensmester blev i karrieren berømmet for at kysse modstanderne, når de på vanlig boksemaner stillede op overfor hinanden for at lave nedstiringsbilleder til pressen.

Hun var heller ikke bleg for et godt gammeldags skænderi i medierne før kamp for på den måde at psyke modstanderen.

Og nu viser den 45-årige svensker stolt babybulen frem på Instagram i en række fotos.

Graviditeten er én, som Mikaela Lauren har kæmpet for, skriver hun.

»I kærlighedens navn kan jeg endelig dele vores lykkelige nyhed med jer. Tænk, at min drøm snart bliver til virkelighed, og at vi endelig bliver forældre. Jeg er så taknemmelig for, at vi ikke gav op.«

»Den mest kritiske tid er nu ovre, og jeg er i uge 22. Vi har kæmpet for dig elskede unge. Det føles uvirkeligt. Jeg har stadig svært ved at forstå og tro, at det er sandt,« fortæler hun i et opslag.

Mikaela Lauren blev især kendt for to VM-kampe mod legenden, norske Cecilia Brækhus. Lauren tabte begge, men lagde medierne ned, da hun kyssede Brækhus, som vredt skubbede svenskeren væk.