Da krigen i Ukraine brød ud for knap to uger siden, meldte de ukrainske boksebrødre Vitali og Wladimir Klitschko sig hurtigt klar til kamp.

Nu sætter Wladimir Klitschko ord på situationen.

Det skriver Mirror.

På trods af, at den tidligere verdensmester i sværvægt har vundet 64 ud af 69 professionelle kampe, kalder han alligevel krigen for den største kamp i sit liv.

»Under denne samtale vil uskyldige kvinder, børn og civile blive udsat for bomber, missiler og rædselsvækkende krigsrealiteter,« siger Klitschko til mediet og tilføjer:

»Folk siger, at dette er den største kamp i mit liv, og jeg er enig – det er så trist at se, hvor skræmmende krigen er.«

Wladimir Klitschko beder om al den hjælp, Ukraine kan få, og sætter samtidig ord på de russiske atleters udelukkelse fra sporten.

»At isolere Rusland fra al sportslig konkurrence er ikke en aggressionshandling. Vi gør dette for at stoppe krigen, i fredens navn. Jeg har intet personligt imod atleterne, men jeg har meget imod den russiske leder Putins aggression og hans krigsmaskine,« siger Klitschko.

Han understreger samtidig, at han mener, at sanktionerne er nødvendige og vigtige.

»Hvis man fjerner sportskonkurrencerne, vil atleterne spørge deres leder: 'Hvorfor vil ingen konkurrere mod os?' Jeg gentager, det er ikke for at være imod atleterne, det er for freden i Ukraine,« afslutter Klitschko.