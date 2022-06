Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har tidligere stået i ringen mod Mike Tyson. I dag arbejder Julius Francis som vagt.

Det gør han på BoxPark i Wembley, og her fik han for nylig sin sag for, da en gæst tilsyneladende ikke kunne opføre sig ordentligt.

En video, der er gået viralt på de sociale medier viser, hvordan en mandlig gæst råber ad en gruppe mennesker.

Han bliver ført ud fra stedet, er tydeligt aggressiv og forsøger at slå ud efter de andre gæster. Da han til sidst kommer ud på fortovet, går han imod Julius Francis, der resolut løfter højre arm og slår en enkelt gang med knyttet næve.

Gæsten ryger herefter i gulvet, hvor han ligger bevidstløs, alt imens en gruppe går hen imod Francis. Det kan høres på videoen, at der bliver spurgt, hvorvidt det ikke var unødvendigt. Klippet kan ses i toppen af artiklen.

Met Police bekræfter overfor The Sun, at de har set videomaterialet, og at politiet blev tilkaldt omkring klokken 17.00 (klokken 18 dansk tid, red.) lørdag aften.

»En gruppe var blevet smidt ud, og en enkelt mand var involveret i en konfrontation med vagterne. Han havde forladt stedet, da politiet ankom,« lyder det.

En talsperson fra BoxPark fortæller, at de også her er klar over, at videoen florerer. De kan dog ikke kommentere sagen yderligere, da de er ved at undersøge omstændighederne.

Mike Tyson (tv.) mod Julius Francis i januar 2000. Foto: GERRY PENNY Vis mere Mike Tyson (tv.) mod Julius Francis i januar 2000. Foto: GERRY PENNY

»Vi vil dog gerne understrege, at vores førsteprioritet er vores kunders og medarbejderes sikkerhed, samt at de har det godt,« siger personen.

Roger Wade, der er direktør for BoxPark, skriver i et opslag på LinkedIn, at han også er blevet gjort opmærksom på videoen. Han forsvarer dog Julius Francis og fortæller, at der umiddelbart er tale om selvforsvar.

»Julius Francis er tidligere engelsk mester i sværvægt. Han er et af de rareste mennesker, jeg nogensinde har mødt, som hjælper med at træne unge og mindre privilegerede børn i boksning i sin fritid,« lyder det for Wade.

Han forklarer, at ifølge hans oplysninger brugte Francis og de andre vagter 15 minutter på den pågældende kunde, der angiveligt spyttede og slog ud efter andre kunder samt personalet.

»De fulgte ham stille og roligt ud, men han blev ved med at provokere og udøve vold. Til sidst gik han mod Julius med en konfronterende attitude, og Julius forsvarede sig selv. Voldelige handlinger mod personale skal aldrig tolereres. Hvordan ville du reagere, hvis nogen opførte sig voldeligt overfor dig? Hvad ville være dit næste skridt, hvis du var mig?« spørger Wade retorisk.

Julius Francis stoppede sin aktive karriere tilbage i 2006. Han er blandt andet kendt for kampen, han boksede mod Mike Tyson i 2000 – en kamp, Francis tabte allerede i anden omgang.