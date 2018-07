Da Mikkel Kessler i juni blev gift med sin kæreste gennem knap 11 år, Lea Hvidt Kessler, havde bruden sørget for en helt særlig overraskelse til sin kommende mand.

Den 39-årige tidligere boksestjerne har mistet begge sine forældre, men alligevel sørgede Lea Hvidt for, at både Ole Kessler, der døde i 2013, og Ann 'Mopper' Christiansen, der døde i 2016, var 'med' under vielsen.

Det afslører hun selv på sin blog, hvor hun har delt nogle af detaljerne fra brylluppet.

'En anden lille ting eller overraskelse jeg havde forberedt hjemmefra til Mikkel, var et portræt af begge hans forældre, som ikke er her mere. Jeg kendte dem begge godt, og jeg ved hvor meget de har betydet for Mikkel og også omvendt. Det er mærkeligt for mig, at stå her og have begge mine forældre, og Mikkel så står der uden nogen af sine,' skriver Lea Hvidt Kessler i indlægget.

Mikkel Kesslers mor, Ann, døde i 2016 som følge af sygdom. Foto: Camilla Rønde Vis mere Mikkel Kesslers mor, Ann, døde i 2016 som følge af sygdom. Foto: Camilla Rønde

Og hun fortæller også, at det var en gestus, som Mikkel Kessler blev glad for.

'Det bedste jeg følte jeg kunne gøre, var at have dem med på denne måde. Det betød selvfølgelig meget for ham,' skriver Lea Hvidt Kessler, der på sin blog også deler et billede af de to portrætter.

De to billeder var dog ikke den eneste overraskelse, bruden havde i ærmet. Parrets to børn gik også op ad gulvet, inden det blev Lea Hvidt Kesslers tur.

Og her havde sønnen Romeo et skilt med, hvorpå der stod 'Er du klar, far? Her kommer mor'.

'Jeg viste Romeo skiltet ligesom vi kom ud af bilen og skulle gå ind. Jeg spurgte ham om han ville bære det op til far, og det ville han gerne. De tog derfra hinanden i hånden, og så var det bare ind ad den store port og op mod de mere end 80 ansigter der stod og ventede. Ingen problemer overhovedet og vores gæster taler stadig om dette meget fine øjeblik,' skriver Lea Hvidt Kessler om bryllupsdagen, der foregik i Firenze.