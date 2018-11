25. juni i år blev Mikkel Kessler og hans kone Lea Hvidt gift. Men midt i lykken og bryllupsrejsen fik parret en trist overraskelse. Lea Hvidt aborterede pludseligt ud af ingenting.

Det fortæller hun på sin blog.

»Tingene gik dog hurtigere, end vi forventede og kort tid efter vores bryllup, stod vi med en positiv test. Vi var glade, men lykken var kort, for på vores bryllupsrejse -af alle tidspunkter- aborterede jeg pludselig midt i det hele. Jeg var i dialog med min jordemoder og læge på vores rejse, og naturen fandt denne gang sin egen vej, og trods alt gik det, som modernatur nu engang imellem vælger det,« skriver hun.

Parret har sammen to børn, men også tidligere har de været ude for, at Lea har måttet abortere. Det er også derfor, at hun igen tør stå frem, fortæller hun.

Mikkel Kessler annoncerer sit comeback ved et pressemøde på Hotel Crowne Placa Lea Hvidt Foto: Nils Meilvang

»Jeg kunne godt vælge ikke at fortælle dette og blot lade alt det gode og lykkelige tale for sig selv, men jeg har lyst til at sige det højt, for jeg ved, der er rigtig mange andre, som også lige nu sidder i netop denne situation. Jeg har tidligere fortalt om de to foregående ufrivillige aborter, jeg har gennemgået, og jeg opdagede, hvor vigtigt det var, at jeg lige netop her brugte min stemme«.

Folk har tidligere reageret positivt på Leas ærlighed omkring udfordringerne ved at være gravid. Derfor forsøger hun nu at hjælpe andre, der står i samme situation.

»Det er nemlig blot en virkelighed, som rigtig mange må leve med, men det er igen skam! Og der er ikke, nødvendigvis, noget ansvar at kunne placere!,« skriver hun videre.

Der gik dog ikke længe, før parret atter var gravide – og nu venter de sig deres tredje barn, som Lea kalder et ’lille mirakel’. Det kan Mikkel Kessler og Lea Hvidt se frem til at hilse velkomment til foråret.