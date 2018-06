Det har længe været offentligt kendt, at Mikkel Kessler og Lea Hvidt skal giftes i år.

Men parret har været meget hemmelighedsfulde omkring den store begivenhed. Nu løfter Lea Hvidt dog sløret for, hvor og hvornår de to skal give deres 'ja' til hinanden.

Og det bliver torsdag den 21. juni i Italien, afslører Mikkel Kesslers kommende kone på sin Instagram-profil.

Her har hun onsdag delt et billede med ordene 'sidste dag som frøken' med hashtagget 'fremtidige Hr. og Fru.'.

Last day as a Miss #mrandmrstobe @mikkel_kessler

At den store dag skulle foregå i udlandet, afslørede Lea Hvidt på sin blog i september sidste år, efter det i august kom frem, at Mikkel Kessler havde friet til hende.

'Faktisk har jeg været lidt i tvivl – jeg siger jeg, fordi Mikkel ingen bestemte ønsker har i forhold til det her, men jeg tror, at jeg er kommet frem til det helt rigtige nu. Vi skal giftes i udlandet, og det gør vores muligheder lidt anderledes,' skrev Lea Hvidt, der har dannet par med den tidligere bokser i knap 11 år.

Da hun i november tonede over skærmen i TV3-programmet 'Til middag hos', blev hun også spurgt til det kommende bryllup.

Mikkel Kessler og Lea Hvidt. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Mikkel Kessler og Lea Hvidt. Foto: Jeppe Michael Jensen

Her ville Lea Hvidt ikke sige meget andet, end at hun og Mikkel Kessler skulle giftes 'næste år', og på sin blog fortalte hun i juni i år, at mange spurgte ind til brylluppet.

Her fortalte Lea Hvidt, at der er en særlig grund til, at de ikke har meldt tid eller sted ud.

'Vi ønsker selv at styre hvad vi har lyst til at dele, og den eneste måde vi hundrede procent kan gøre dette på, er ved at holde visse kort tæt til hånden. Det er hvad erfaringerne har lært os, og i denne “verden” må man indimellem gå med livrem og seler. I hvert fald hvis man ønsker at have den fulde kontrol. Iøvrigt er dette også en af grundene til at vi vælger at gifte os i udlandet,' skrev Lea Hvidt.

Mikkel Kessler og Lea Hvidt har sammen to børn - sønnen Romeo og datteren Rosa-Lia.