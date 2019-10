Mikkel Kessler går en travl weekend i møde, hvor han knap har danset færdig i 'Vild Med Dans', før han suser videre til boksning i Belgien.

Den tidligere danske verdensmester kommer således ikke til at hvile på laurbærrene, hvis han på ny klarer den videre i danseprogrammet på TV2 eller tid til at ærgre sig, hvis fredag bliver endestationen for Mikkel Kessler og dansepartneren Mille Funk.

Der er nemlig bud efter Mikkel Kessler fra hans bokselærling, Abdul Khattab, der lørdag bokser sit livs kamp i Belgien.

Det sker, når han 19. oktober møder den ubesejrede Mikalai Vesialou om WBAs kontinentale titel i mellemvægt.

Her står Mikkel Kessler som træner i Khattabs ringhjørne, når den 26-bokser går ind på udebanen i Belgien.

Egentlig skulle Mikkel Kessler allerede have siddet i flyveren med Abdul Khattab torsdag, men det er han forhindret i på grund af deltagelsen i 'Vild Med Dans'.

»Mikkel kommer dagen efter 'Vild Med Dans', og han ankommer så efter indvejningen, der foregår fredag,« forklarer Abdul Khattab til B.T.

Bokseren, som han kendt Mikkel Kessler helt fra barnsben, priser sig dog lykkelig for, at Mikkel Kessler trods de logistiske udfordringer, når frem og hjælper ham gennem kampen.

»Thomas Macon (fysisk træner, red.) er sammen med mig dernede, indtil Mikkel kommer. Men det er vigtigt, han kommer. Det er tusinde gange bedre for mig, når Mikkel er i mit ringhjørne,« siger Abdul Khattab.

Den dansk-palæstinensiske bokser har endnu ikke tabt, siden Mikkel Kessler valgte træne Khattab på fuldtid.

Og med den femdobbelte bokselegende i ringhjørnet føler Abdul Khattab sig uovervindelig.

»Mikkel ved, hvordan det er at stå deroppe, og han kender mig rigtig godt, og hvordan jeg skal bokse min modstander,« fortæller Abdul Khattab og fortsætter:

»Så han er meget vigtig for mig, og jeg er glad for, at han kommer til kampen.«

Det er første gang, at Abdul Khattab bokser om en titel trods 21 kampe som professionel.

Abdul Khattab er ligesom Mikkel Kessler er produkt af boksklubben CIKs skole under kyndig vejledning af træneren Ricard Olsen.

Men nu er det så Mikkel Kessler og Thomas Macon, der har ansvaret for Abdul Khattabs boksekarriere.