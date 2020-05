Mikkel Kessler er god ven af det danske rockband Volbeat, der har lavet sangen ‘A Warrior’s Call’ specielt til den tidligere danske boksestjerne.

Det gode forhold Volbeat og Kessler imellem stikker dog langt dybere.

Faktisk har Mikkel Kessler været med til at hjælpe forsanger og guitarist i Volbeat Michael Poulsen ud af et alkoholmisbrug, som rockstjernen udviklede, efter han mistede sin far.

Det fortæller de to personligheder selv i 3. afsnit af P3-podcasten: ‘Hvem er Volbeat’.

Mikkel Kessler opdagede, at Michael Poulsen havde et alkoholmisbrug, da den danske boksestjerne efter en Volbeat-koncert mødte Michael Poulsen med en tom whiskeyflaske i hånden, som han havde drukket under koncerten.

»Mikkel Kessler, min kammerat, hiver fat i mig. Så siger han ‘har du drukket hele den flaske whiskey oppe på scenen? Hvordan kan du overhovedet performe?’. Jeg kommer med alle mulige undskyldninger,« siger Michael Poulsen.

Dem hopper Mikkel Kessler dog ikke på, og han hiver sin kammerat fra Volbeat med ned i træningslokalet, og sammen lægger de en plan for, hvordan Michael Poulsen kan komme ud af sit misbrug.

Træningerne på Amager bliver Michael Poulsens vej ud af misbruget.

Her ses Michael Poulsen fra Volbeat. Foto: Nils Meilvang

Forud for mødet med Mikkel Kessler med whiskeyflasken i hånden, fortæller de i podcasten, at Michael Poulsen havde overvejet at indstille sin karriere, fordi han havde svært ved at navigere i sit liv, samtidig med han dulmede sorgen over tabet af sin far med store mængder alkohol. Faren bliver dog en motivation for Michael Poulsen i træningscenteret på Amager.

»Jeg ville ikke tabe ansigt over for Mikkel, men jeg ville heller ikke tabe ansigt over for min far, som måske stod i træningslokalet et eller andet sted og holdt øje med mig. Så det blev lige pludselig en motivation for mig,« fortæller Michael i podcasten.

Den nye livsstil betyder, at Michael Poulsen taber 23 kilo og får det bedre både fysisk og mentalt.

Mikkel Kessler stoppede endegyldigt sin karriere i februar 2018. Planen var ellers et cocmeback, men det satte et bid fra en flåt, der medførte en borrelia-infektion, en brat stopper for.