Tidligere i dag kom det frem, at den legendariske danske boksetræner Ricard Olsen er død.

Nu hylder det danske bokse-ikon Mikkel Kessler sin gamle læremester, som han kalder for sin 'reserve-far'.

»Min træner, min ven, min reserve-far døde idag. Han viste mig vejen til at blive verdensmester. Hvis det ikke var for ham, så var jeg ikke, hvor jeg er idag,« skriver Mikkel Kessler på Facebook.

»Han var en mand, jeg kunne tale med om alt. Han var der altid for mig. Min kæreste Ricard Olsen, tak for alt. Jeg vil savne dig mere end ord kan beskrive. Jeg vil aldrig glemme, hvad du gjorde for mig.«

Ricard Olsen arbejdede med blandt andre Mikkel Kessler. Foto: Nils Meilvang Vis mere Ricard Olsen arbejdede med blandt andre Mikkel Kessler. Foto: Nils Meilvang

Ricard Olsen, som blev 72 år gammel, arbejdede sammen med Kessler helt fra bokserens teenageår. Sammen vandt de VM-titler og var et makkerpar til megakampe mod blandt andre Joe Calzaghe.

Samarbejdet mellem de to danske bokse-legender sluttede dog, da Kessler tabte til Andre Ward i 2009. Det gik i en periode ud over venskabet, men det blev siden godt igen.

»Sov godt, gamle mand. Tanker til din familie,« slutter Mikkel Kessler sin besked, som bliver kommenteret flittigt.

Foruden Mikkel Kessler arbejdede Ricard Olsen også sammen med Mads Larsen, Rudy Markussen, Patrick og Micki Nielsen og Abdul Khattab.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

Foto: Soeren Bidstrup Vis mere Foto: Soeren Bidstrup

Ricard Olsen var en stor personlighed i den danske bokseverden, og han stoppede udelukkende, fordi hans knæ drillede ham i en alder af 70 år.

Det var hans søn, Frank Olsen, der imorges skrev på Facebook, at hans far var afgået ved døden.

'Min far er sovet ind i dag klokken 02.15 efter længere tids sygdom. Han kæmpede hårdt til det allersidste og havde svært ved at give slip på livet,' skriver han i opslaget.

'Du havde stor succes som træner, og du lavede flere dygtige boksere, som kunne kalde sig sjællandsmestre, danmarksmestre, nordiske mestre, europamestre og verdensmestre. Godt gået, far.'

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler.