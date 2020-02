Sarah Mahfouds verdensmesterskab i weekenden er ikke gået ubemærket hen hos en anden verdensmester.

Nemlig Mikkel Kessler, som B.T. mødte ved Kevin Magnussens gokart-arrangement tirsdag, hvor blandt andre Kevin Magnussen, Mikkel Kessler og Michael Maze deltog.

Kessler forklarer, at en sejr som Sarah Mahfouds kun bidrager til bestræbelserne på at få boksning endnu mere på danmarkskortet.

»Først og fremmest stort tillykke til hende! Det er bare fedt,« indleder han og tilføjer:

Sarah Mahfoud blev verdensmester lørdag. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Sarah Mahfoud blev verdensmester lørdag. Foto: Thomas Sjørup

»Det er kun godt. Det er jo positivt for boksning, at der er nogle, der vinder noget. Det gør jo, at I (medierne, red.) vil skrive om det, og at du gider snakke om det.«

Samtidig påpeger Mikkel Kessler, at Sarah Mahfouds VM-titel kan være med til at inspirere unge talenter på sigt.

»Det er klart, at de skal have nogle at se op til. Der har jo været et lille hul i en periode, så det er kun godt med godt med flere dygtige boksere.«

Mikkel Kessler indstillede selv sin karriere i 2018. Han blev blandt andet supermellemvægtsverdensmester i bokseforbundene WBA og WBC.