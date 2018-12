Den tidligere boksestjerne Mikkel Kessler har droppet tankerne om et muligt comeback, og han gør sig ingen tanker om, at han skal have en stor rolle i sporten fremadrettet.

Til gengæld kunne han godt finde på at tage en tørn længere nede i fødekæden med talenter, for Danmark har svært ved at skabe en ny stjerne på niveau med Kessler.

- Hvis man gerne vil have et nyt navn, som skal komme frem, så skal han bygges op først. Hvis der var flere, som kun skulle træne og vidste, at de ikke skulle ud og arbejde ved siden af, så de kun skulle sørge for sig selv og blive den bedste, kunne det hjælpe, siger Kessler.

- Det vil jeg måske gerne hjælpe med. Ikke som manager eller promotor, men jeg vil måske gerne se, om jeg kunne træne nogle talenter og gøre noget for dem.

For noget skal der gøres i dansk boksning, mener Kessler. Som det ser ud nu, har ingen et setup, der kan føre en dansk bokser frem til den absolutte verdenselite.

- Der skal gøres nogle ting. Promotorerne skal til at få nogle tv-aftaler, nogle længere tv-aftaler på måske tre år, for så har de bokserne og ved, at de har penge til det, lyder det fra Kessler.

- De skal kunne give bokserne nogle flere kampe, så de kan få bygget nogle talenter op. Men det er svært i dag med tv, for der kommer mere og mere streaming.

- Men om man så streamer det eller noget andet, så skal der en hånd ind bagfra med noget kraft i, så det kommer ud til folk, så de ved, at det er der.

Den tidligere verdensmester boksede sin sidste kamp i 2013, og ifølge ham skal de danske boksefans væbne sig med tålmodighed, hvis de drømmer om en ny dansk verdensmester i et af de store forbund.

- Det tager tid. Det er også investeringer fra promotorerne, så hvis tv er med og viser det, får nogle seere på, så kan det hele løbe rundt, så alle tjener penge. Det er meget et pengespørgsmål, og vi skal være tålmodige, slår han fast.

/ritzau/