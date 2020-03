»Vi kunne godt have siddet i vores situation og være rigtige kede af det, længtes hjem og være bange og frustrerede.«

Sådan indleder Mikkel Kesslers hustru, Lea Hvidt Kessler, sit seneste opslag på Instagram. Du kan se opslaget i bunden af artiklen.

Parret og deres tre børn er i skrivende stund i New Zealand i forbindelse med optagelserne til en ny sæson af programmerne 'På eventyr med familien Hvidt Kessler'. Men det har coronakrisen sat en stopper for, og parret har nu fået kritik på sociale medier, fordi de ikke er rejst hjem, som danskere ellers opfordres til.

Beskederne har faktisk været ganske brutale, forklarer Lea Hvidt Kessler, der bruger ordet 'vanvittig' om nogle af de beskeder, hun har modtaget.

Lea Hvidt Kessler (tv.) står her med Mikkel Kesslers søster, Linse. Foto: Nils Meilvang

»Havde det været sådan (at de var kede af det, var bange, frustrerede og længtes hjem, red.), havde det jo været helt ubærligt at modtage nogle af de tarvelige og et par enkelte tilfælde, vanvittige beskeder, som er tikket ind de sidste dage,« fortsætter Lea Hvidt Kessler.

»Men egentlig er vi faktisk allermest glade og helt okay med at sidde sammen her i New Zealand.«

Som B.T. skrev det i søndags, er familien i corona-karantæne i New Zealand, efter de har været eksponeret for coronasmitte. Siden da har B.T. forsøgt at få en melding fra parret, men den er kort og kontant: »Ingen kommentarer.«

»Vi ved på nuværende tidpunkt ikke, hvad der kommer til at ske, når vi er ude af vores isolation, men vi følger naturligvis udviklingen nøje både her og hjemme i Danmark,« skriver Lea Hvidt Kessler også på Instagram og indrømmer, at en ting går hende på: savn.

Mikkel Kessler (th.) i kamp mod Carl Froch. Foto: Nils Meilvang

»Vi savner familien og venner derhjemme, men det havde vi gjort på nuværende tidspunkt alligevel.«

Hvem der egentlig er smittet med coronavirus, vil familien ikke udtale sig om.

»Heldigvis har hverken vi eller vores børn oplevet symptomer indtil videre. Vi har ikke yderligere kommentarer hertil, men vi sender vores bedste hilsner til alle hjemme i Danmark og håber, I alle passer på jer selv og hinanden,« skrev familien Kessler i et tidligere opslag.

Mikkel Kessler har haft en imponerende boksekarriere med flere WBA- og WBC-bælter. Han indstillede sin karriere i 2018. Og karrieren er ikke bestemt glemt i sportsbranchen. I januar blev han optaget som det nyeste medlem af sportens 'Hall of Fame', der hylder danskere for deres sportspræstationer gennem tiden.