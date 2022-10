Lyt til artiklen

Hvad er farligst - boksning eller en tur på golfbanen?

Det umiddelbare svar ville nok være boksning, men det er indtil nu ikke tilfældet for den amerikanske kendis-bokser Logan Paul, der blandt andet har været i ringen mod bokseikonet Floyd Mayweather.

Den kæmpe amerikaner er egentlig kendt for sit liv på Youtube, men han har scoret boksen på boksning, hvor især kampe mod kollegaen KSI har været et tilløbstykke. Kampene blev solgt som 'den største begivenhed på internettet' og menes at have givet dem begge over 100 mio. danske kroner.

Lige nu har han styret karrieren mere over i wrestling, men det var i en helt tredje disciplin, at han kørte helt af sporet. I bogstaveligste forstand.

Logan Paul i kamp mod legendariske Floyd Mayweather. Foto: CHANDAN KHANNA

Han var på golfbanen og kørte sammen med sin danske kæreste, supermodellen Nina Agdal, i en såkaldt off-road dune buggy, da det gik galt. Det var en nærdødsoplevelse, siger han ifølge The Mirror.

»Den slags med to sæder i er en smule farlige. Og det siger jeg, fordi næsten alle, der kører dem, vælter om på hovedet. Bortset fra mig, for jeg er meget god til at køre dem. Eller det troede jeg.«

»Kun fire minutter efter jeg har sagt det, ligger vi på hovedet. Jeg væltede lortet. Jeg prøvede at køre rundt om hjørnet, men jeg bremsede for hårdt.«

Paul vidste med det samme, at han var på dybt vand over for kæresten Agdal.

»Jeg mistede hendes tillid.«

Paul har tit kastet sig ud i halsbrækkende udfordringer, men denne var en af de værre, da den ikke kun gik ud over ham selv.,