Det væltede ind med verdenstjerner til et spektakulært boksebrag natten til søndag dansk tid.

Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, Luis Figo, Conor McGregor, Kanye West, Eminem og Oleksandr Usyk var bare nogle af de mange superstjerner, som havde taget turen til Saudi-Arabien for at overvære den meget omtalte VM-kamp mellem sværvægterne Tyson Fury og Francis Ngannou.

En del af det spektakulære ved kampen var, at ubesejrede Tyson Furys modstander aldrig havde bokset en professionel kamp før, da Francis Ngannou er MMA-kæmper.

Derfor chokerede det alle, da Tyson Fury pludselig røg i gulvet allerede i tredje runde.

Tyson Fury falder til jorden i kampen mod Francis Ngannou. Foto: Fayez Nureldine/AFP/Ritzau Scanpix

Oleksandr Usyk, der ligeledes er en ubesejret sværvægtsbokser og indehaver af WBA-, WBO- og IBF-titlerne, så fuldstændig mundlam ud på tilskuerpladserne, da kæmpen Fury røg i gulvet.

De to ubesejrede sværvægtere skal nemlig i ringen mod hinanden til december, men den kamp kunne være blevet aflyst, hvis Tyson Fury noget overraskende havde tabt til den hårdtslående MMA-kæmper søndag aften.

Efter ti runder, hvor Fury efterhånden var kommet bedre ind i kampen, kom afgørelsen fra dommerne.

På trods af en sensationel præstation af Ngannou, lykkedes det ham ikke at tage sejren.

Foto: Fayez Nureldine/AFP/Ritzau Scanpix

En af af ​​dommerne gav Ngannou sejren med scoren 95-94, mens de to andre gav deres point til fordel for Fury med scorerne 96-93 og 95-94, som dermed vandt på en såkaldt 'split decision'.

»En sand mester. Jeg er stolt af dig,« sagde den legendariske tidligere sværvægter Mike Tyson efter kampen til Francis Ngannou.

Tyson Fury var da også selv overrasket over, hvor megen modstand han fik mod Francis Ngannou.

»Han gav mig den hårdeste kamp, ​​jeg har haft i de sidste ti år,« sagde Fury efter kampen.

Francis Ngannou kunne ikke selv forstå, at han ikke stod som vinder af boksebraget:

»Det er der ingen tvivl om (at han burde have vundet, red.). Men inden kampen vidste jeg, at hvis det blev afgjort på point, så ville jeg ikke vinde. Ikke fordi jeg ikke fortjente det, men fordi jeg er ny her.«