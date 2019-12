Anthony Joshua fik revanche mod Andy Ruiz Jr., da han pointsejrede i boksebraget i Saudi-Arabien.

Den britiske bokser Anthony Joshua kan igen kalde sig verdensmester i sværvægtsboksning.

Sent lørdag dansk tid slog den 30-årige brite til i det stort anlagte revanchebrag mellem ham og mexicansk-amerikanske Andy Ruiz Jr.

Kampen i Saudi-Arabien gjaldt sværvægtstitlen i de store forbund WBA, IBF og WHB, mens der også var en IBO-titel på spil.

Anthony Joshua vandt kampen på point med de tre dommerstemmer 118-110, 118-110 og 119-109 efter de 12 omgange.

Dermed fik Joshua revanche for nederlaget 1. juni, da Andy Ruiz Jr. rystede det meste af en bokseverden med sin sejr på teknisk knockout i syvende omgang.

Inden det nederlag sad Joshua på VM-bælterne i bokseforbundene, og få dage efter nederlaget meddelte Joshuas promotor, at aftalen om en revanchekamp i kontrakten var aktiveret.

Ruiz skulle egentlig slet ikke have bokset den første kamp, men han blev i juni indkaldt som erstatning for Jarrell Miller, der oprindeligt var udpeget som Joshuas modstander.

Det skyldtes, at Miller måtte trække sig efter at have afleveret en positiv dopingprøve, og så sprang Ruiz til efter fem ugers forberedelse.

/ritzau/