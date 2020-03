Mikkel Kessler og hans familie er kommet i karantæne i New Zealand, efter de har været eksponeret for Corona-smitte.

Det oplyser parret via Instagram.

»Vi er frygtelig kede af at måtte melde ud, at vi er blevet isoleret i New Zealand i foreløbig 14 dage, da vi er blevet eksponeret for coronasmitte. Dette skete samme dag, som anbefalingerne om hjemrejse til alle danskere kom fra de danske myndigheder.«

»Heldigvis har hverken vi eller vores børn oplevet symptomer indtil videre. Vi har ikke yderligere kommentarer hertil, men vi sender vores bedste hilsner til alle hjemme i Danmark, og håber I alle passer på jer selv og hinanden,« skriver familien Kessler.

Vis dette opslag på Instagram Vi er frygtelig kede af at måtte melde ud, at vi er blevet isoleret i New Zealand i foreløbig 14 dage, da vi er blevet eksponeret for coronasmitte. Dette skete samme dag, som anbefalingerne om hjemrejse til alle danskere kom fra de danske myndigheder. Heldigvis har hverken vi eller vores børn oplevet symptomer indtil videre. Vi har ikke yderligere kommentarer hertil, men vi sender vores bedste hilsner til alle hjemme i Danmark, og håber I alle passer på jer selv og hinanden. Mange hilsner Lea og Mikkel Et opslag delt af Lea Hvidt Kessler (@leahvidtkessler) den 15. Mar, 2020 kl. 4.34 PDT

Mikkel Kessler og hans kone Lea Hvidt Kessler og deres tre børn er i New Zealand i forbindelse med optagelserne til en ny sæson af programmerne ‘På eventyr med familien Hvidt Kessler’.

Her har familien formentlig været i kontakt med den danske kvinde i 30'erne, som er meldt Corona-smittet i netop New Zealand.

Det bekræfter familien Kessler ikke i opslaget, og det gør heller ikke TDC, som ejer tv-mediet Xee, hvor programmerne om Mikkel Kessler og hans familie sendes.

Det skulle dog være en person fra produktionen af 'På eventyr med familien Hvidt Kessler’, der er testet positiv for Covid-19.

B.T. har hele søndag formiddag forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler og Lea Hvidt Kessler, men uden held.