Influencerboksning har taget sporten med storm.

Men selvom et influencer-boksearrangement i Manchester med mere end en million salg var et af de største pay-per-view-kampsportsarrangementer i 2023, er det ikke helt uden bekymringer.

Fænomenet har siden sin start i 2018 udviklet sig til, at influencerne ikke længere behøver bære hovedbeskyttelse og boksehandsker med høj polstring - og dermed stor beskyttelse.

Det skriver Sky News.

Mere end million seere fulgte med ved influencer-arrangementet i AO Arena i Manchester i oktober sidste år. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mere end million seere fulgte med ved influencer-arrangementet i AO Arena i Manchester i oktober sidste år. Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det kan få store konsekvenser, mener Robert Smith. Han er generalsekretær i British Boxing Board of Control, der er Storbritanniens eneste statsanerkendte myndighed for professionel boksning.

»Jeg er bekymret. Jeg er ikke enig i influencerboksning, og hovedårsagen er, at nogle af de standarder, man ser, er meget, meget dårlige,« siger han til Sky News.

»Og derfor er jeg ret sikker på, at mange af de mennesker, der deltager i det, ikke ville få en licens, hvis de søgte om det hos os. Boksning er farligt. Nogen kan, og vil muligvis, dø af det i fremtiden.«

I starten af måneden døde den 23-årige professionelle bokser Kazuki Anaguchi af en hjerneskade, som han pådrog sig i en kamp i december 2023.

Prime-opfinderen KSI i aktion mod den professionelle bokser Tommy Fury. Boxing - KSI v Tommy Fury - AO Arena, Manchester, Britain - October 14, 2023 KSI in action against Tommy Fury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prime-opfinderen KSI i aktion mod den professionelle bokser Tommy Fury. Boxing - KSI v Tommy Fury - AO Arena, Manchester, Britain - October 14, 2023 KSI in action against Tommy Fury Action Images via Reuters/Jason Cairnduff Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Og selvom der ikke har været nogen alvorlige skader i influencerboksning har flere af deltagerne overtrådt reglerne, både i form af ulovlige knockouts og dumpede dopingstests.

Dette har ført til diskvalifikationer og suspenderinger fra Professional Boxing Association, som har været ansvarlig for at regulere de fleste influencer-kampe.

Den tidligere professionelle bokser Spencer Oliver, som næsten mistede livet i ringen efter en blodprop, var med til at organisere den første influencerboksning-begivenhed i 2018.

Det er dog fortid, fordi han frygter, at nogen kommer til skade i ringen.

»Det er en katastrofe, der venter på at ske,« siger han og fortsætter:

»Mit budskab til de promotere, der er involveret i disse kampe, er, at I skal sørge for at lave den rigtige matchmaking, for hvad koster det? Og det er på jeres regning, hvis I ikke gør det. Det vil efterlade en plet på boksesporten. Gud forbyde, at der sker noget med en af dem.«

Store navne som Jake Paul, Logan Paul og KSI er nogle af dem, som har deltaget i influencerboksning.