En dommer, der ikke følger med i kampen, men i stedet tjekker sin telefon. I en professionel kamp.

Det lyder ikke særligt sandsynligt, men ikke desto mindre er det, hvad den ældre herre Terry O'Connor er anklaget for, efter han i weekenden tilsyneladende havde mere travlt med at se på sin telefon end at holde øje med kampen mellem Lewis Ritson og Miguel Vazquez.

I ottende af de 12 runder blev O'Connor set kigge på det, der ligner sin telefon, og det har fået bokseverdenen til at fare i flint.

Det skriver The Sun.

Is this the standard of judging? On their phone mid round? @EddieHearn pic.twitter.com/9hprKd4npu — Mark Taylor (@markstaylor1980) October 17, 2020

For ikke nok med, at det i sig selv er langt over stregen, at man ikke følger med i kampen som dommer, så fik O'Connors bedømmelse afgørende betydning, da han havde scoren 117-111 i Ritsons favør.

Med dommerstemmerne to mod én vandt Ritson kampen, og det var bedømt ud fra reaktionerne langt fra den rigtige vinder af kampen. Selv promoteren Eddie Hearn har efterfølgende udtrykt, at sejren burde været gået til Vazquez.

Hearn har nu krævet, at der bliver skredet til handling, hvis det britiske bokseforbund ligesom de fleste andre finder, at O'Connor ikke har været voksen nok til det ansvar, der er blevet givet ham.

»Hvis det er en telefon, og det går jeg ud fra, at det er, skal forbundet fjerne ham øjeblikkeligt,« tordner Hearn.