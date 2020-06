Det er nok gået de færrestes næser forbi, at der i flere byer verden over er folk på gaderne for at demonstrere mod racisme. Demonstrationerne er dog i flere tilfælde gået ud over en række statuer af blandt andet tidligere statsledere og slaveejere.

Men nu kommer bokseren Tyson 'Gypsy King' Fury med en opsang til Englands premierminister, Boris Johnson, oven på de seneste dages opfordringer om, at statuer af historiske personligheder, der anses som racister, skal fjernes.

For en af de statuer, som har været ramt af demonstrationer, står i den engelske hovedstad, London, og forestiller landets tidligere premierminister Winston Churchill. Og står det til Tyson Fury, bliver statuen stående.

»Det her er den store mand Sir Winston Churchill. En mand, som reddede millioner af liv i Storbritannien og i resten af verden. Han gjorde det muligt at leve i den verden, vi kender i dag,« starter Tyson Fury et opslag på Instagram, inden han fortsætter:

Statuen af Winston Churchill i London, som blev udsat for hærværk under en Black Lives Matter-protest. Nu er statuen blevet dækket til for at forhindre yderligere skader. Foto: Dylan Martinez Vis mere Statuen af Winston Churchill i London, som blev udsat for hærværk under en Black Lives Matter-protest. Nu er statuen blevet dækket til for at forhindre yderligere skader. Foto: Dylan Martinez

»Glem ikke, at hvis Hitler havde vundet krigen, så ville der ikke være nogen sorte, sigøjnere eller jøder i Europa, da han ville have dræbt dem alle.«

»Vi skylder vores til denne legendariske leder. Sir Winston Churchill, jeg saluterer dig som en patriot af England, som verdensmesteren i sværvægt og som 'Gypsy King',« skriver den britiske bokser, inden han tagger Boris Johnson i opslaget og kommer med en opfordring til premierministeren:

»Gro dig et par. Lad ikke nogen vanhellige vores store leders monument.«

Opslaget fra den 31-årige bokser kommer, efter der i den seneste tid har været flere tilfælde, hvor statuer og monumenter er blevet udsat for hærværk.

Vis dette opslag på Instagram This is the great man sir Winston Churchill, a man who saved millions of lives in the uk and around the world he made it possible to live in the world we know today, don’t forget if Hitler would of won the war there would be no Black,Gypsy,Jew, in Europe as he would of killed them all. We owe our lives to this legend of a leader, Sir Winston Churchill I salute you as A patriot of England & the world heavyweight boxing champion & the Gypsy King. RIP #worldsgreatestleader @borisjohnsonuk grow a pair. Do not let anyone desecrate our great leaders monument. #ILOVEYOUENGLAND Et opslag delt af Tyson Fury (@gypsyking101) den 12. Jun, 2020 kl. 4.16 PDT

Eksempelvis væltede demonstranter i byen Bristol i Storbritannien forleden en statue af Edward Colston, der var en vigtig handelsmand, men som også ernærede sig som slavehandler. Statuen røg efterfølgende i havnen i Bristol.

Også flere steder i USA er statuer blevet et mål for demonstranterne, der anser flere af de historiske monumenter for at være racistiske.

31-årige Tyson Fury var senest i aktion i bokseringen tilbage i februar, da han udboksede amerikanske Deontay Wilder og sikrede sig sejren i de to kombattanters andet opgør på to år. Det første opgør endte uafgjort.