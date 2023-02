Lyt til artiklen

Den tidligere verdensmester David Haye prøver at leve et lidt tilbagetrukket liv, men det er ikke lykkedes helt.

Boksekæmpen stod på toppen af verden i midten af 00erne og start-10erne, men efter sit stop i 2018 har det mest været hans kulørte privatliv og en voldssag, der har trukket overskrifter.

De engelske medier, som eksempelvis The Indepenent, har beskrevet, hvordan 42-årige Haye har været i et polyamorøst forhold med to kvinder: modellen Sian Osborne på 30 og The Saturdays-sangeren Una Healy på 41.

Haye har ikke talt meget om det, men i starten af året viste han et billede af de tre i Marokko, hvor han skrev, at 'et billede siger mere end tusind ord'.

For lidt over en måned siden forklarede han så, at nogle ting var private, men...

»Jeg giver lidt af mig selv via de sociale medier, men det, jeg laver bag lukkede døre, er mellem mig og pigerne.«

Men nu er der så kun én kæreste for David Haye, fortæller OK Magazine og The Mirror blandt andre.

Den 41-årige sanger skulle have brudt trioen op, da de to andre havde forlænget deres ferie på Costa Rica – uden hende.

Desuden har Una Healy slettet alle billeder på de sociale medier, hvor bokseren optræder.

Nyheden kommer kort efter valentinsdag, hvor David Haye hyldede 'sine dronninger'.

Haye har netop lagt en video ud fra det paradisiske Costa Rica, hvor kun Sian Osborne optræder.