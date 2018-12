Den tidligere professionelle bokser Torben Keller gør et overraskende comeback som amatør.

31-årige Torben Keller har ellers ikke stået i en boksering, siden han indstillede sin professionelle karriere i 2014, hvor han led sit eneste nederlag i 11 kampe til tyske Arman Torosyan.

Det var især på grund af utilfredshed med den kontrakt, som Team Sauerland stillede Torben Keller i udsigt efter nederlaget, der fik ham til at stoppe.

Siden har Torben Keller holdt formen ved lige som personlig træner.

Torben Keller mødte eksempelvis den senere europa- og verdensmester som prof, tyskeren Jack Culcay. Her bokser Keller i blåt mod Culcay ved amatør-VM i Milano i 2009. (EPA/ETTORE FERRARI) Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Torben Keller mødte eksempelvis den senere europa- og verdensmester som prof, tyskeren Jack Culcay. Her bokser Keller i blåt mod Culcay ved amatør-VM i Milano i 2009. (EPA/ETTORE FERRARI) Foto: ETTORE FERRARI

Og nu trækker han altså handskerne på igen i amatørernes rækker for Pandrup Bokseklub.

»De første par år savnede jeg slet ikke boksning og bokseverdenen, men så kunne jeg godt mærke, at det trak lidt i mig, når jeg var med ude til kampe. På den anden side er professionel boksning også lidt af et cirkus, som jeg ikke har haft lyst til at vende tilbage til,« siger Torben Keller til TV2 Nord.

»Jeg gør det, fordi jeg synes, det er sjovt, og når man har været atlet og trænet målrettet mod noget, så kan man, når man stopper, komme til at savne en mening med at træne frem mod noget, som man ved, at man er god til, og hvor man har en chance for at vinde. Det er det, jeg gerne vil finde igen,« tilføjer Torben Keller.

Det er en ændring i amatørernes verdensforbund AIBA, der gør comebacket muligt for Torben Keller.

Torben Keller som amatør i sort tager en sejr mod Kenneth Nemming ved DM i Thisted. Foto: Henning Bagger Vis mere Torben Keller som amatør i sort tager en sejr mod Kenneth Nemming ved DM i Thisted. Foto: Henning Bagger

Her siger reglerne nu, at en professionel bokser kan fortsætte som amatør igen, hvis vedkommende har bokset under 15 professionelle kampe.

Torben Keller var før tiden hos Team Sauerland én af landets bedste amatører med flere DM-titler. Han har også bokset ved EM og VM og i den tyske Bundesliga for amatører.