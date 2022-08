Lyt til artiklen

Der driver sorte skyer om Floyd Mayweather lige nu.

For han og kæresten Jamie Lynn har oplevet en tragedie, som er svær at komme sig over.

Mandag blev en person fundet død i en lejlighed, som den legendariske bokser ejer i Las Vegas, fortæller TMZ.

Manden, der havde sagt farvel til livet, var den blot 24-årige Jarrett Johnson, der var i familie med Floyd Mayweathers kæreste. Jarrett Johnson blev fundet af en ven, der forsøgte at ring efter hjælp, men Johnsons liv stod ikke til at redde.

Our thoughts and prayers are with the family of former Lion Jarrett Johnson in this difficult time. Once a Lion, Always a Lion. pic.twitter.com/cwoqkFMo45 — Lindenwood Football (@LindenwoodFB) August 24, 2022

Mediet beretter, at Mayweather er meget hårdt ramt af dødsfaldet, da han kendte ham godt. Der fandtes tillige en del billeder af de to sammen på de sociale medier.

Den usårlige bokser, der officielt har lagt handskerne på hylden, har endnu ikke kommenteret sagen selv.

Johnson var selv tidligere sportsmand, hvor han satte sit aftryk på college-niveau.

Lindenwood University sørger da også over tabet af deres tidligere quarterback.

'Vores tanker og bønner går til den tidligere løve Jarrett Johnsons familie i denne svære tid. Once a lion, always a lion" , skriver universitetet på Twitter .