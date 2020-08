Mike Tyson kan ikke undslippe historien.

Når folk tænker på den amerikanske bokselegende, vil der unægteligt være mange, der vil tænke på den famøse kamp mod Evander Holyfield. Den med øret.

Det er tilsyneladende noget, der også fylder i Roy Jones jr.s lejr forud for det store mellem ham og 54-årige Mike Tyson, der gør comeback i bokseringen, 15 år efter han tabte til Kevin McBright.

Amerikansk-russiske Roy Jones jr., der selv er 51 år gammel, skulle nemlig have fået forsikret sine ører. Det fortæller hans manager, Zsolt Barna, ifølge Russia Today.

Roy Jones Jr. fik russisk statsborgerskab i 2015. Foto: VASILY MAXIMOV Vis mere Roy Jones Jr. fik russisk statsborgerskab i 2015. Foto: VASILY MAXIMOV

Mediet skriver, at Brana i en pressemeddelelse skulle have omtalt det som værende nødvendigt for at sikre sig mod en 'mulig, ekstraordinær sag', hvor Tyson skulle bide fat i Roy Jones jr.s øre.

Det var i 1997, at Mike Tyson valgte at bide i Evander Holyfields ører under en clinch i tredje omgang af de to bokselegenders andet opgør.

Året forinden havde de to mødtes i en kamp, som Evander Holyfield vandt på teknisk knockout i 11. omgang. Året efter fik han så tildelt sejren, efter Mike Tyson blev diskvalificeret for sit bid.

Mike Tyson blev idømt en bøde på tre millioner dollar og fik frataget sin bokselicens i USA, indtil han fik den tilbage cirka 15 måneder efter.

Roy Jones Jr. fik russisk statsborgerskab i 2015. Foto: VASILY MAXIMOV Vis mere Roy Jones Jr. fik russisk statsborgerskab i 2015. Foto: VASILY MAXIMOV

Roy Jones jr. boksede senest i 2018, hvor han vandt over Scott Sigmon.

I starten af dette årtusinde var han flerdobbelt verdensmester i letsværvægtklassen.

Mike Tyson var ligeledes indehaver af flere VM-bælter, men det var tilbage i slutningen af 1980'erne, amerikaneren havde sin storhedstid i sværvægt.

Kampen mellem Tyson og Jones jr. er sat til at blive bokset den 12. september. Kampen bliver over otte runder, og de forventes at bære større handsker end normalt samt bære hjelm for at beskytte hovedet.