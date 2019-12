Den tidligere boksestjerne Floyd Mayweather er kendt for at have rigeligt på bankbogen.

Det fik hans ældste datter Iyanna glæde af, og hendes julegave fra sin far vil hun nok sent glemme.

For gaven, der ikke kunne ligge under træet, var intet mindre end en Mercedes Benz G63 til den nette sum af 140.000 dollar svarende til lidt over 1,2 millioner danske kroner.

Det skriver The Sun.

Vis dette opslag på Instagram MERRY CHRISTMAS @moneyyaya Et opslag delt af Floyd Mayweather (@floydmayweather) den 23. Dec, 2019 kl. 8.26 PST

Iyanna er den ældste af Floyd Mayweathers fire børn, der hedder Zion, Koraun og Jirah.

Det er ikke første gang, at far-Mayweather disker op med en bil i gave.

Da sønnen Zion fyldte 16 år tilbage i 2017 fik han således en Mercedes C-klasse Coupe til en værdi af 270.000 kroner.

Mayweather trak sig tilbage som professionel bokser, efter han vandt over UFC-stjernen Conor McGregor i en arrangeret boksekamp.