Han er manden, ingen har formået at slå.

Floyd Mayweather Jr., der har den perfekte statistik i en boksering - 50 sejre i 50 kampe - vender tilbage.

Det har den amerikanske stjerne selv afsløret på sin Instagram-profil.

Til et billede af sig selv med hænderne tapet ind og mavemusklerne flexet skriver den 42-årige levende legende, at han 'dropper pensionen i 2020'.

Coming out of retirement in 2020

Næppe kan det tolkes som andet end, at den luksusglade bokser med tilnavnene 'Pretty Boy' og 'Money', igen skal ind i en eller anden form for kampsportsring igen.

Spørgsmålet er så. Hvilken type ring? Firkantet eller ottekantet?

På billedet poserer Floyd Mayweather Jr. i et par boksershorts, som han som tidligere nævnt har haft på 50 gange i sin professionelle karriere uden at tabe.

Men rygtet om et skifte til UFC florerer i stor stil.

Mayweather har selv delt et andet billede nærmest samtidigt med billedet, da afslører hans mulige comeback, hvor han sidder sammen med UFC-præsident Dana White til en basketball-kamp med Boston Celtics.

Her skriver Mayweather, at han 'igen arbejder med Dana White om at sætte et spektakulært event til verden i 2020'. Han tilføjer samtidigt hashtags #ufc, #boksning og #mma, hvilket bestemt også peger i den retning. Dana White har samtidigt delt opslagene på sin egen Twitter-profil.

Floyd Mayweather er bredt anerkendt som en af de klogeste og taktisk dygtigste boksere nogensinde. Han stoppede karrieren i 2007, hvorefter han kom tilbage i 2009. Han gik på pension efter sin kamp mod Andre Berto i 2015, men vendte så tilbage i 2017 for at bokse mod UFC-stjernen Conor McGregor.

Herefter annoncerede Floyd Mayweather igen, at han gik på pension. Det slutter måske snart.