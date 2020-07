Bokseren Patrick Nielsens beslutning om at blive en del af rockerklubben Satudarah udgør en 'kæmpe risiko' for, at andre unge følger samme vej, mener forsker.

Søndag kunne B.T fortælle, at den 29-årige bokser Patrick Nielsen var blevet optaget i rockerklubben Satudarah, hvis medlemmer er dømt i adskillige sager for grov vold, narkokriminalitet og våbenbesiddelse.



Bokserens valg kan komme til at betyde, at andre vil følge samme vej, mener Line Lerche Mørk, der er professor og bandeforsker ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

»Jeg vil være bekymret for, at der er en masse af de unge, der er tiltrukket af bokse-miljøet, i stedet vil være tiltrukket af rockermiljøet, fordi deres forbillede og rollemodel går den vej,« siger hun til B.T.



Med din viden på området tror du så, at der konkret vil være unge mænd, der tænker, de vil samme vej som Patrick Nielsen?



»Nu kan jeg ikke spå, men ja, det vil jeg sige, der er kæmpe risiko for. Det kan være med til at legitimere rockermiljøet, at en kæmpe rollemodel for disse unge mennesker nu er inde i rockermiljøet.«

Lerche Mørch fortæller, at boksemiljøet og rockermiljøet kan tiltale den samme type. Disciplinen og den hårde træning giver et fællesskab, og de unge mænd søger et miljø, hvor de kan blive anerkendt for det, man kan.



»De kompetencer, det kræver for at være en god bokser, er også attraktive kompetencer for et bande - og rockermiljø. Der er også kæmpe forskelle på bokse - og rockermiljøet, men der er et overlap, og derfor kan den samme type unge mænd blive tiltrukket begge steder,« forklarer hun.

I interviewet med B.T fortalte Patrick Nielsen, at han står for en intern bokseklub 'FightClub19' hos Satudarah. Netop disciplinen tiltalte ham, lød det.

»Jeg har taget det bedste af mig selv med ind i denne her klub. Derfor har vi lavet en lille bokseklub inde i klubben. Det er fedt at få lov til at give andre det bedste, jeg kan. Og så får jeg så det bedste af, hvad de andre kan i klubben,« sagde Patrick Nielsen.

»En ting, der har været rart ved at træde ind i Satudarah MC, er, at det opfylder nogle regler, jeg har manglet, efter boksningen stoppede lidt. Nu er jeg et sted, hvor jeg skal være disciplineret. Det er som i boksning, men på en lidt anden måde. Her er der også regler, som jeg nu skal leve efter,« lød det fra bokseren.

Patrick Nielsens valg kan ende med at påvirke andre unge mænd, mener forsker. Foto: Thomas Sjørup Vis mere Patrick Nielsens valg kan ende med at påvirke andre unge mænd, mener forsker. Foto: Thomas Sjørup

Boksningen kan dog også blive brugt som et middel for at holde personer ude af kriminalitet samt hjælpe dem ud af det, fortæller Lerche Mørk.

Hun har i sin forskning set boksning have en kæmpe betydning for personer, der prøver at komme ud af kriminaliteten. Og derfor kan Patrick Nielsens beslutning om at blive Satudarah-medlem få konsekvenser for netop det.

»Jeg har set mange konkrete resultater, og der er også forebyggelsesprogrammer, der decideret bruger boksning, fordi det er noget, der appellerer til de mennesker, der står på kanten til miljøerne eller allerede er i det og på vej ind.



»Boksemiljøet er et rigtigt vigtigt miljø i forhold til forebyggelse, og der er en masse potentiale i forhold til at trække mennesker ud af det kriminelle miljø. Derfor er det også ærgerligt, at en kendt boksestjerne går ind i miljøet, for så trækker det i den modsatte retning,« siger hun.