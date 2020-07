Sarah Mahfoud har fået en rigtig god sommerhilsen med posten.

Den danske bokser er nemlig blevet ophøjet til regulær verdensmester i fjervægt hos det store bokseforbund IBF.

Sarah Mahfoud var indtil nyheden såkaldt 'interim' (midlertidig, red.) verdensmester, fordi den daværende verdensmester, Jennifer Han, fra USA var fraværende på grund af graviditet og senere barsel.

Men nu har amerikaneren valgt helt at opgive sin VM-titel, og derfor har IBF taget konsekvensen og givet VM-titlen endegyldigt til den ubesejrede Sarah Mahfoud.

En meddelelse, som den danske verdensmester er meget glad for.

'Jeg synes, det er megafedt, at vi nu har fået slået fast, hvem der er den rigtige mester. Det kunne også have været spændende at tage den kamp mod Jennifer Han, hvis hun havde valgt at vende tilbage. Men nu giver hun afkald på titlen, og nu er der ingen tvivl mere. Jeg er ægte verdensmester i et af de helt store forbund. Den første danske IBF-verdensmester nogensinde,' siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse fra Danish Fight Night.

Bokseren Sarah Mahfoud hyldes på Københavns Rådhus torsdag 6. februar 2020. Sarah Mahfoud vandt lørdag IBF VM-bæltet i fjervægt.

Sarah Mahfoud erobrede VM-bæltet, da hun besejrede argentineren Brenda Carabajal i Frederiksberg Hallerne 1. februar. Derefter var håbet så, at hun kunne få det endelige opgør om bæltet med Jennifer Han.

I stedet kan hun nu glæde sig over, at VM-titlen er og bliver i Danmark.

'Nu kan eventuelle skeptikere bare holde deres mund. Nu kan de ikke komme og sige noget mere. Nu er den der, og det er mig, der er på toppen, og så glæder jeg mig bare til at forsvare mesterskabet som verdensmester,' siger Sarah Mahfoud og tilføjer:

»Nu er det min titel, og så er det de andre, der skal komme og prøve at tage bæltet, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at beholde det. Det glæder jeg mig meget til.«

Et oplagt titelforsvar for Sarah Mahfoud kunne være mod den danske rival Dina Thorslund. Trods flere forsøg på forhandlinger mellem parterne er det endnu ikke lykkedes at nå til enighed om kampen mellem de to verdensmestre.

Dina Thorslund annoncerede forleden, at hun forsvarer sin WBO-titel 26. september mod Nina Radovanovic fra Serbien på hjemmebanen i Struer.