Legendariske Mike Tyson vendte tilbage til bokseringen efter 15 års fravær 28. november i en kamp mod Roy Jones Jr.

Og noget kunne tyde på, at 54-årige Tyson skal i ringen igen. I hvert fald, hvis man spørger Evander Holyfield.

Bokseren fortæller nemlig til mediet TMZ, at han er overbevist om, at de to ikoniske boksere igen skal møde hinanden.

»Vi har uden tvivl haft samtaler med dem. Det ligner, det kommer til at ske,« lyder det blandt andet fra 58-årige Holyfield.

1997-kampen blev ikonisk, fordi Tyson bed en del af Holyfields øre af. Foto: EPA

Hvis kampen bliver en realitet, vil det være tredje gang, at de to amerikanere går i ringen mod hinanden.

De mødte hinanden første gang i 1996. Her overraskede Holyfield mange ved at tage sejren. Året efter skulle Tyson have revanche, og det endte med at blive en legendarisk boksekamp, hvor Tyson blev diskvalificeret, fordi han bed en del af Holyfields øre af.

Alligevel virker Evander Holyfield meget opsat på en tredje kamp mod Mike Tyson.

»Lad os gøre det, baby. Så simpelt er det. Lad os gøre det,« lyder det afsluttende i interviewet med det amerikanske medie.

Evander Holyfield har endnu ikke tabt til Mike Tyson i karrieren. Foto: Steve Marcus

Mike Tyson sagde så sent som i november, at han ikke ville tøve med at bide en ny del af Holyfields øre af, hvis han skulle bruge 'beskidte taktikker' under kampen.

Både Evander Holyfield og Mike Tyson har bokset mod Brian Nielsen i løbet af deres karriere.

I begge tilfælde måtte danskeren forlade ringen som taber.