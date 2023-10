Der er gået et år, siden den legendariske boksepromoter Mogens Palle gik bort.

Han tog en chance på Sarah Mahfoud, og i 2020 betalte hun tilbage med et verdensmesterskab hos det store forbund IBF.

»Jeg vil altid være ham taknemmelig for, at Mogens og Bettina skrev til mig og spurgte , om jeg ville bokse professionelt,« siger hun til B.T. før endnu et træningspas i Valby forud for kampen mod den tidligere mangedobbelte verdensmester Marcela Acuña i en kamp om WBC’s Silver-titel.

»Jeg har altid haft et tæt forhold til dem, men han var jo også syg og dårlig til sidst. Det var han jo. Jeg kan mærke, at jeg savner ham og mangler ham.«

Mogens Palle og Sarah Mahfoud side om side. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

»Men på en eller anden måde er han her lidt alligevel,« lyder det fra den 34-årige bokser.

Bettina Palle lovede Mahfoud at hjælpe hende efter faderens død, men det har overgået bokserens forstand, at hun sørgede for at få hende i Royal Arena og på Pluto-tv.

»Den gamle sidder deroppe og er mega stolt,« siger hun.

Før hver kamp folder hun altid hænderne og beder, selvom hun ikke rigtig er religiøs, og der går tankerne blandt andet til farfar, morfar og Mogens Palle.

Amanda Serrano er kvinden, der på længere sigt skal ned med nakken. Foto: Andrew Couldridge/Reuters/Ritzau Scanpix

Og familien fylder meget for Mahfoud. Hendes far er hendes største fan, hendes bror er hendes træner, og mor ser aldrig et øjeblik af hendes kampe, fordi det er for spændende.

Selv ved Sarah Mahfoud, at livet som bokser heller ikke kan fortsætte forevigt, men hun vil være verdensmester igen og giver sig selv et par år mere til at udleve drømmen.

Derudover ville hun gerne gå fra sporten, som hun har ofret så meget for, med en pose penge i hånden efter mange år med en mildt sagt svingende økonomi.

»Det kunne være fedt lige at slutte af på en eller anden måde, hvor man kan læne sig tilbage og sige: 'Okay, det gav sgu mening til sidst'.«

Herefter kan hun sagtens se sig selv stifte familie og flytte væk fra storbyen.

»Når jeg er færdig med det her game, så har jeg været i det, siden jeg var 14 år gammel. Så er jeg mæt.«

»Måske ændrer jeg mening, men lige nu tænker jeg, at jeg kun skal gå til yoga og vinterbadning, når det hele er slut,« siger hun med et grin.

Mahfouds kamp om WBC’s Silver-titlen bokses i Royal Arena 7. oktober, og stævnet kan ses gratis på Pluto TV Sport, som blandt andet kan tilgås via BT.dk.