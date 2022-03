I det ukrainske forsvar mod Vladimir Putins voldsomme forsøg på at invadere nabolandet finder man en håndfuld hårdtslående herrer.

Det tidligere topbokser-brødrepar Wladimir og Vitali Klitschko kæmper begge for at holde Kyiv på ukrainske hænder – og verdensmesteren Oleksandr Usyk er også rejst hjem til Ukraine for at gribe et gevær og forsvare sit land mod russerne.

Nu sender den karismatiske engelske verdensmester Tyson Fury en advarsel til Putin og de russiske soldater. Kommer det til en situation, hvor England bliver militært involveret i krigen mod Rusland, så kommer 'The Gypsy King' (som Fury kaldes) til at stå ved fronten.

På et pressemøde, hvor Fury annoncerede sin kommende kamp mod Dillian Whyte, kommenterede han på sine ukrainske kollegers heroiske forsvar af deres hjemland.

Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Foto: ETIENNE LAURENT

»Det er fantastisk af dem!«

»Jeg bliver den første, der melder sig, hvis England eller USA bliver involveret i konflikten. Jeg kommer til at stå i første række,« garanterede sværvægtslegenden og tilføjede:

»Det samme vil min far i øvrigt – og alle mine drenge. Vi vil alle melde os til at forsvare vores. Du må forsvare dit land. Elsk din kvinde og kæmp for dit land! Det er, hvad jeg siger!«

33-årige Tyson Fury meddelte i øvrigt, at kampen mod Dillian Whyte den 23. april bliver karrierens uigenkaldeligt sidste boksekamp.