Det engelske forbund for amatørboksere vil have AIBA-præsident til at overveje sin position i OL-konflikt.

Det engelske forbund for amatørboksere opfordrer indirekte den kontroversielle præsident for Det Internationale Amatørbokseforbund (AIBA), Gafur Rakhimov, til at trække sig.

Det sker i et forsøg på at undgå, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fjerner amatørboksning fra OL-programmet i forbindelse med OL i Tokyo.

- Det er tid til, at du personligt overvejer, hvad du kan gøre, for at løse problemerne i amatørboksning, lyder det ifølge nyhedsbureauet AP i et brev fra englænderne til AIBA-præsidenten.

Baggrunden er, at IOC for nylig satte godkendelsen af OL-kvalifikationen på pause og samtidig blokerede for billetsalg til boksekampe og test af bokseanlæg i Tokyo.

Samtidig indstillede IOC al officiel kontakt til AIBA.

IOC har tidligere nævnt en deadline for afgørelsen af amatørboksningens OL-skæbne til juni.

Målet skulle være, at boksning skal være på OL-programmet og en mulighed er at afholde bokseturneringen uden AIBA's indblanding.

Gafur Rakhimov blev i begyndelsen af november valgt som ny præsident for AIBA. Den usbekiske forretningsmand er sat i forbindelse med organiseret kriminalitet, hvilket han selv har afvist.

I 2000 blev Rakhimov, som dengang var AIBA-medlem, ikke lov til at deltage ved OL i Sydney og OL i London i 2012, og det er forbudt for amerikanske statsborgere og firmaer at lave forretninger med den kontroversielle boksepræsident.

Boksning kom på OL-programmet i 1904. Siden har boksning været en del af OL på nær i 1912, da OL foregik i Stockholm, hvor boksning var forbudt.

/ritzau/