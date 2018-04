Når den danske topbokser Patrick Nielsen gør comeback i ringen på lørdag i Tyskland, skal han møde den tidligere dobbelte verdensmester Arthur Abraham.

Den tyske boksestjerne er inden opgøret en gigantisk favorit ifølge bookmakere og eksperter. Men selvom Arthur Abraham er stensikker på, at han vil stå tilbage som sejrherren, så ser han ikke kampen som et regulært ‘mismatch’.

»Jeg kommer til at vinde. Sørg for at se kampen. Jeg tænker ikke over, hvad eksperter siger før kampen. Enhver fighter kan være farlig - eller ikke,« skriver Arthur Abraham i en mail til BT og fortsætter:

»Jeg er ligeglad med rekordlister. De kan dig et falsk indtryk. Det vigtigste er det, der sker i ringen, den næste kamp, intet andet.«

Arthur Abraham fejrer efter at have vundet sin WBO-supermellemvægts-titel i 2015. Foto: ALEXANDER KOERNER Arthur Abraham fejrer efter at have vundet sin WBO-supermellemvægts-titel i 2015. Foto: ALEXANDER KOERNER

Patrick Nielsen er ikke et ukendt navn for Arthur Abraham. De to boksere har trænet i Tyskland og er begge i stalden hos den tyske promotor Team Sauerland.

»Han er en god fighter og holdkammerat. Men jeg går kun i ringen for at vinde kampe. Jeg kommer helt sikkert til at vinde kampen,« skriver Arthur Abraham og forklarer, hvorfor Patrick blev hans næste modstander:

»Det var min manager, som valgte Patrick. Jeg er ligeglad, hvilken fighter jeg skal møde næste gang. Jeg er en ægte bokser, som er villig til at møde hvem som helst, hvor som helst.«

Den danske bokser Patrick Nielsen gør comeback seks måneder efter karrierens største nederlag. Foto: Mads Claus Rasmussen Den danske bokser Patrick Nielsen gør comeback seks måneder efter karrierens største nederlag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Begge boksere kommer ind til kampen med et nederlag i bagagen og med ryggen mod muren. 27-årige Patrick Nielsen har sagt, at han definitivt stopper boksekarrieren, hvis han mod egen forventning skulle gå hen og tabe.

Men 38-årige Arthur Abraham kan ikke svare på, om han også vil lægge handsker på hylden, hvis han skulle tabe kampen. Han tænker slet ikke i de baner.

»Jeg kan ikke svare på spørgsmålet. Jeg er kun interesseret i at vinde. Jeg tænker aldrig på at tabe,« lyder det fra Arthur Abraham.

Patrick Nielsen og Arthur Abraham mødes lørdag aften i den tyske by Offenburg.