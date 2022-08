Lyt til artiklen

Den tidligere australske boksemester Marc Bargero er hovedperson i en skræmmende sag, hvor han netop er blevet kendt skyldig i at seksuelt misbruge en teenagepige, mens hun sov.

Han er dømt for at udføre oralsex på den intetanende 15-årige pige. En dom, der nu sandsynligvis sender ham i fængsel. Det skriver adskillige udenlandske medier.

Den 53-årige eksbokser har dog hele tiden benægtet anklagerne og hævdet, at han blot duftede til pigens underliv - for at mindes sin 'første seksuelle oplevelse'.

Marc Bargero besøgte en kvindelig bekendt i det sydlige Sydney, da den 15-årige pige ankom sammen med en gruppe jævnaldrende.

Der kom alkohol på bordet, og da den nu fulde 15-årige faldt i søvn, bar Bargero hende op på et værelse på førstesalen og lagde hende på en seng - og forlod rummet.

Kort efter vendte eks-bokseren dog tilbage til værelset og begyndte at udføre oralsex på den sovende teenager.

Pigen våbnede pludselig op og flygtede grædende fra værelset.

I en forklaring til politiet har Marc Bargero fortalt, at han blot ville genopleve sin første seksuelle oplevelse, hvor han som dreng kravlede under et bord og lugtede til en ældre kvindes underliv.

»Jeg havde mit hoved dernede, men jeg duftede bare til det,« forklarede han.

»Jeg blev grebet af øjeblikket. Jeg var blevet lidt for fuld.«

Men den forklaring købte dommeren ikke. Den tidligere boksestjerne blev dømt skyldig for seksuel omgang uden samtykke. Senere denne måned er der strafudmåling.

Marc Bargeros karriere toppede, da han mødte den australske boksestjerne Anthony Mundine - der i øvrigt blev besejret af danske Mikkel Kessler tilbage i 2005.