Det var langt fra kønt, da Conor McGregor og Khabib Nurmagomedoc sidste år mødtes i UFC og efterfølgende hoppede på hinanden og publikum. Og det bøder de nu for.

Khabib Nurmagomedov får hele ni måneders udelukkelse fra UFC, mens Conor McGregor 'nøjes' med seks måneder på sidelinjen. Straffen kan dog nedsættes for Nurmagomedov, hvis han laver en anti-mobbe-reklame for Las Vegas' politi.

Som det ikke var nok, skal Nurmagomedov betale en bøde på hele 3,3 millioner kroner for slagsmålet efter kampen - igen slipper McGregor billigere med knap 330.000 kroner.

Og den straf føler Khabib Nurmagomedovs lejr er helt forrykt. Hans manager nøjes med at sige, at han ikke synes, det er retfærdigt, mens Khabib selv skriver »politik for evigt« på sin Twitter-profil.

Russiske Khabib Nurmagomedov. Foto: SAID TSARNAYEV Vis mere Russiske Khabib Nurmagomedov. Foto: SAID TSARNAYEV

Selve kampen, der fandt sted i oktober, vandt Nurmagomedov efter fire runder. Men efter sejren hoppede han ud til publikum, hvor han farede lige i flæsket på McGregors ene træner.

Samtidig begyndte medlemmer af Nurmagomedovs stab at hoppe i ringen og tæske løs på Conor McGregor, der allerede var godt medtaget fra kampen.

Nurmagomedov undskyldte efter slagsmålet for sine handlinger. Han fortalte, at han havde forsvaret sin ære, da McGregor under kampen havde svinet hans far, hans land og hans religion til.

På trods af den ophedede stemning mellem de to, har Conor McGregor sagt, at han er klar til et returopgør. Checken fra kampen lød da også på beskedne 20 millioner til McGregor alene.