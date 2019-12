Lukker. Færdig. Slut.

Den danske promotor QProBoxing har valgt at dreje nøglen om og lukker fra dags dato. Dermed er alle boksere i stalden fritstillet.

Det oplyser QProBoxing i en pressemeddelelse, der samtidig forklarer, at lukningen skyldes vedvarende chikane og trusler.

»Siden vi afholdte Quaestor Fight Night i Gilleleje, har vi oplevet, at der er blevet sendt e-mails ud til byer og virksomheder, som vi har været i kontakt med angående nye stævner,« siger promotor Svend Rasmussen og fortsætter:

»Disse e-mails indeholder voldsomme beskyldninger, som intet hold har på sig. Ydermere har vi indikationer på, at disse oplysninger stammer fra en intern kilde.«

Over for B.T. oplyser pressechef Mikkel Harbo Mousten, at disse mails er personlige angreb på Svend Rasmussen, uden at han dog vil gå i detaljer omkring, hvad det præcis omhandler.

»Selvom beskyldningerne ikke har noget på sig, så er det nok til, at det er umuligt at finde samarbejdspartnere i de byer, vi gerne vil lave stævner i.«

Selvom sagen er blevet meldt til politiet under straffelovens paragraf 266, der omhandler trusler, så har en enig ledelse valgtat trække stikket.

»Vi må også bare erkende, at politiet har mange andre ting at se til, så udsigterne for, at det her får en afslutning, er lange. Det kan vi desværre ikke vente på,« siger pressechefen.

Svend Rasmussen oplyser i meddelelsen ogå, at Thomas Møllenberg var klar til at overtage, hvis Svend Rasmussen trak sig. Men den seneste uge har flere ubehagelige e-mails betyder, at Møllenberg ikke vil føre QProBoxing videre.

Lukningen betyder også, at samtlige boksere i QProBoxings stald nu bliver fritstillet. En stald, der blandt andet tæller danske Patrick Nielsen og Abdul Khattab. Dermed kan de nu frit gå ud og finde en ny promotor.

»Vi havde en drøm om at føre dansk boksning tilbage til en ny storhedstid. Desværre må vi sande, at der er nogen, som ikke ønsker at vi er en del af sporten,« siger Svend Rasmussen.

Det var den 4. juli i år, at QProBoxing afholdt deres første stævne 'Quaestor Fight Night.