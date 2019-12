Den tidligere danske europamester Dennis Ceylan vil gøre comeback i bokseringen efter en svær tid med personlig nedtur og selvmordstanker.

Det er kærligheden til hans børn og håbet om igen at bokse, der har fået Dennis Ceylan til at holde fast i livet.

For lysten til at leve var væk – ligesom boksekarrieren sluttede med et trist punktum.

Men nu har 30-årige Dennis Ceylan fundet både lysten til livet og modet til at gøre comeback som professionel bokser og lægge nedturen bag sig.

Dennis Ceylan vil gøre comeback i bokseringen efter stor personlig nedtur. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2016)

Det fortæller den tidligere europamester til B.T.

»Der er et langt stykke vej foran mig, men det har måske været godt for mig at ramme bunden. Tidligere i min karriere har jeg nok taget det hele for givet, og det hele er kommet så nemt til mig,« siger Dennis Ceylan.

Fjervægterens seneste kamp blev bokset og tabt 19. januar i år mod spanieren Jesus Sanchez.

Det fik Dennis Ceylan til at sige stop og forsvinde ud af rampelyset, men nu er han klar på mere.

Dennis Ceylans karriere toppede med sejren over Ryan Walsh og EM-titlen. Her med sine børn i ringen. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2016)

»Grunden til, at jeg gerne vil tilbage, er, at det var i ringen, at jeg havde det bedst. Jeg havde noget at stå op til og gå op i. Jeg har ingen uddannelse, og jeg går ellers kun op i mine børn,« siger Dennis Ceylan og fortsætter:

»Jeg mistede alt, da jeg stoppede med boksning. De sidste tre kampe gik ikke godt (tabte to og vandt én, red.). Jeg havde faktisk ikke lysten til at bokse i mange år, og jeg gjorde det til sidst for at tilfredsstille alle andre omkring mig.«

Dennis Ceylan erkender, at det lyder modsætningsfuldt, at han længe ikke gad bokse og nu alligevel ikke kan undvære det.

Han forklarer det blandt andet med, at han egentlig indfriede sin egen drøm og mål som bokser, da han vandt europamesterskabet. Herefter var motivationen væk.

Dennis Ceylan led et tungt nederlag til engelske Josh Warrington. (Images/Andrew Couldridge)

»Mit mål var aldrig at blive verdensmester. Mit mål var at blive europamester, og det blev jeg. Da det skete, mistede jeg fuldstændig lysten til at bokse,« siger Dennis Ceylan.

»Men nu har jeg oplevet at miste dét, jeg egentlig altid har kæmpet for, som er min boksekarriere. Jeg stod tilbage uden glæde i livet, og jeg har haft det virkelig skidt. Jeg har haft selvmordstanker og alt muligt pis. Det har været helt sygt,« fortæller bokseren om tiden efter den sidste kamp i januar.

Dennis Ceylan blev i samme periode far igen, og det var med til, at han valgte at holde fast, selvom nedturen var hård ved ham.

Her fandt han også ud af, at boksningen havde givet ham alt det selvværd og glæde, han nu stod og søgte efter.

Dennis Ceylans rekordliste: 30 år

19 sejre

8 KO

3 nederlag

2 uafgjorte

»Det eneste tidspunkt, hvor jeg har følt mig noget værd, har været i bokseringen. Samtidig har boksningen også været en falsk glæde, hvor folk kun er der for dig, når det går godt. Så snart det går skidt, skal man høre på alt muligt lort,« siger Dennis Ceylan.

I perioden efter europamesterskabet blev Dennis Ceylan også testet positiv for stoffet kokain.

En kendsgerning, man forsøgte at holde hemmelig for offentligheden, men som B.T. kunne afsløre, hvilket reelt førte til, at Dennis Ceylan uofficielt måtte afgive sit EM-bælte.

Den historie og et efterfølgende nederlag til den senere engelske verdensmester Josh Warrington fik også konsekvenser for Dennis Ceylan uden for ringen, hvor han mødte flere negative kommentarer i offentligheden.

Dennis Ceylan og Nisse Sauerland fejrer EM-titlen. (foto: Henning Bagger / Scanpix 2016)

»Og jeg tager det meget personligt, selvom jeg burde være ligeglad med, hvad folk ude i byen siger og tænker,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg er ved at komme op igen nu, og jeg har fundet livsglæden, men det har været en slem og hård tur.«

Dennis Ceylan spår selv, at han kan være kampklar til foråret. Og han træner allerede sammen med sin boksetræner, Frank Olsen, i Aarhus.

Næste udfordring er dog, om der er en promotor, som vil give ham chancen.

Her ligner Team Sauerland Dennis Ceylans bedste mulighed.

»Jeg vil i hvert fald gerne give det et forsøg. Jeg har talt lidt med Nisse Sauerland, og han var positiv,« siger Dennis Ceylan.

B.T. har også talt med Nisse Sauerland. Han bekræfter, at der godt kunne være en chance for igen at lade Dennis Ceylan bokse ved promotorens Nordic Fight Night-stævner.