En dommer havde Patrick Nielsen til at vinde boksekampen mod tyske Arthur Abraham natten til søndag, mens de to andre dommere havde ham til at tabe klart. Det fik danskeren til at forlade ringen i protest, og han var ikke den eneste, der lod sig frustrere over afgørelsen.

Den tidligere, danske topbokser Jesper D. Jensen, der var ekspertkommentator på TV3+ under kampen, kalder det skandaløst, at to dommere begge havde en klar sejr på 116-111 til Arthur Abraham.

»For mig er det en meget diskutabel sejr, og de to dommere, der har Abraham til at vinde med fem point, det er skandaløst,« lød det efter kampens afgørelsen fra Jesper D. Jensen på TV3+.

Den armensk-tyske, tidligere verdensmester var kæmpefavorit til at tage bæltet med fra ringen i Baden Arena, men Patrick Nielsen gav ham i den grad kamp til stregen, og efter 12. omgang kunne danskeren se en af de tre dommere tildele pointene 114-113 i hans favør.

Det var som bekendt ikke nok, og den 27-årige dansker tabte med 2-1 i en såkaldt 'split-decision'.

Jesper D. Jensen, der i dag er formand for Dansk Professionel Bokseforbund, var ikke kun utilfreds med dommerne og deres afgørelse - også kamplederen, der blandt andet foretog en mærkværdig tælling mod Patrick Nielsen, fik en tur.

»Jeg vil sige, at denne kampleder, ham vil vi ikke bruge i Danmark og heller ikke i WBA, hvor jeg er med. Han er inkonsekvent. Når man starter med at give henstillinger, så skal der være en konsekvens,« lød i studiet efter kampen.

Selv Arthur Abarhams landsmand Graciano Rocchigiani, der er tidligere topbokser, var på den tyske tv-kanal Sport1 forarget over kampens afgørelse.

»Danskeren er blevet skidt på,« lød det efter afgørelsen ifølge Augsburger Allgemeine.

Hos Patrick Nielsen selv var der heller ikke tvivl om, at dommerne i Offenburg var kommet frem til forkert beslutning.

»Jeg føler mig snydt. Jeg har følelsen i maven af, at jeg vandt denne her kamp. Han ramte mig måske med fire-fem slag i nogle af omgangene, mens jeg rammer med mange flere slag i mange af omgangene. Derfor kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg kunne være bagud,« sagde Patrick Nielsen til BT, mens han gik mod udgangen i Baden Arena.

Han havde på forhånd varslet et karrierestop som bokser, hvis han tabte lørdag aften mod Arthur Abraham. Men den 27-årige dansker åbner nu op for, at han vil fortsætte karriere på én betingelse: Det er, hvis han får en revanchekamp mod Arthur Abraham i København.

»Jeg har en følelse af, at jeg vandt. Derfor vil jeg have en revanche. Får jeg det, fortsætter jeg, men møder jeg ikke Abraham, så kan det være lige meget,« fastslog Patrick Nielsen.