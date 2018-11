Bokseren Dina Thorslund skal i ringen mod tyske Alesia Graf den 19. januar i Struer, erfarer B.T.

Bokseren Dina Thorslund skal kæmpe om VM-titlen mod tyske Alesia Graf.

Det skriver B.T.

Avisen erfarer, at danskeren for første gang sætter sit WBO VM-bælte i superbantamvægt på spil i bokseringen 19. januar i Struer.

Bæltet vandt hun i august i år, da hun besejrede mexicaneren Yessica Munoz.

Den 25-årige bokser er ubesejret i 12 kampe som professionel og har også været indehaver af WBC VM-bæltet, som hun vandt i marts i år.

Også bokseren Dennis Ceylan skal i kamp i Struer. Han får mulighed for at revanchere sit nederlag mod spanieren Jesus Sanchez, erfarer B.T.

Vinderen af den kamp får med stor sandsynlighed adgang til en kamp om EM-titlen i fjervægt, som Ceylan tidligere har været indehaver af.

Kampen mellem Ceylan og Sanchez skulle egentlig have fundet sted den 24. november i Aarhus, men på grund af sygdom måtte den 29-årige Ceylan udskyde kampen.

Det meldte han ud i slutningen af oktober, hvor han døjede med influenza og ikke kunne træne optimalt før revanchekampen mod spanieren, der besejrede danskeren på knockout i Struer i marts i år.

- Jeg er skuffet over ikke at kunne bokse 24. november, men det er en meget vigtig kamp for mig, og jeg skal sørge for, at jeg er 100 procent klar, når jeg går ind i ringen, og det er desværre ikke muligt, sagde Ceylan dengang i en pressemeddelelse.

Promotor Nisse Sauerland udtrykte også beklagelse over at udsætte showet, men fortalte, at man arbejdede på at finde en ny dato for kampen. Det er altså sket nu.

/ritzau/