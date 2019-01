Den danske bokser var sin tyske modstander overlegen i VM-kamp, men formåede ikke at stoppe opgøret før tid.

Den danske bokser Dina Thorslund er fortsat verdensmester i superbantamvægt hos forbundet WBO.

Lørdag aften forsvarede hun i Struer sin VM-titel med en pointsejr over den 39-årige Alesia Graf fra Tyskland efter ti hårde omgange.

- En ting er at blive verdensmester, men at blive verdensmester her i Struer, det er sgu fantastisk. Tak for støtten, jublede Dina Thorslund ud til publikum efter opgøret ifølge eb.dk.

I syvende omgang stødte de to boksere hovederne sammen, og danskeren pådrog sig en flænge over venstre øjenbryn. Hendes folk i ringhjørnet fik dog hurtigt lappet danskeren sammen.

Det var første gang, at Thorslund var i kamp som forsvarende verdensmester.

Lørdagens kamp var den ubesejrede danskers 13. som professionel.

25-årige Thorslund tog VM-bæltet, da hun i august sidste år slog mexicanske Yessica Munoz på point efter ti omgange.

I marts 2018 vandt Thorslund en ledig titel i WBC-regi, da hun efter ti omgange vandt på point over 50-årige Alicia Ashley fra Jamaica.

Tidligere lørdag aften tabte den danske fjervægtsbokser Dennis Ceylan til spanske Jesus Sanchez ved samme stævne. Kampen blev stoppet i femte runde, efter at flere slag havde sendt danskeren i gulvet.

/ritzau/