Bokserne Dina Thorslund og Sarah Mahfoud står foran et år, der kan sende flere VM-bælter til Danmark.

25-årige Dina Thorslund har allerede en stor VM-titel på hånden med WBOs VM-bælte i superbantamvægt.

Men den danske verdensmester vil efter sit første titelforsvar mod tyske Alesia Graf i Struer 19. januar samle flere VM-bælter hos de øvrige, store forbund.

»Hvis jeg skal satse og se fremad i 2019, håber jeg selvfølgelig på nogle flere VM-titler i de andre forbund. Jeg vil også gerne have oplevelser og måske bokse i udlandet i Australien eller USA. Men det er håb og ønsker - ikke forventninger,« siger Dina Thorslund til B.T. og fortsætter:

»Når jeg først har forsvaret min titel, vil jeg gerne ud og have fat i de andre også. Jeg ser helt klart en kamp mod Fatuma Zarika om WBCs VM-titel. Men det har hun sat sig imod før.«

Dina Thorslund har dog fortsat en anden drømmemodstander. Og det er en drøm, hun selv taler om.

Det danske opgør mod rivalen Sarah Mahfoud står højt på ønskelisten for fremtiden. De to boksere kan ikke fordrage hinanden.

»Det kan godt være, at det ikke bliver en titelkamp, men kamp mod Sarah Mahfoud har været et ønske hos mig længe. Det er mest for min fornøjelse og egen personlige vinding. Ikke for præstationen i sig selv, for det ser jeg det ikke som,« slår Dina Thorslund fast og tilføjer:

»Det er en lille personlig ting, jeg gerne vil have overstået.«

Rivalen Sarah Mahfoud har tidligere sagt, at kampen mod Dina Thorslund skal komme på et tidspunkt.

Men inden det sker, har den tidligere 'Vild Med Dans'-vinder et par vigtige styrkeprøver.

Her skal Sarah Mahfoud 18. januar bokse sin første titelkamp som professionel om IBFs inter-continentale titel i fjervægt mod Bukiwe Nonina i Nykøbing Falster.

Promotor Mogens Palle beskriver opgøret som en kvalifikationskamp om IBFs VM-titel i samme vægtklasse senere på året.

»Det bliver en kamp, hvor vi begge vil kæmpe for at vinde, fordi der er en titel på spil og en VM-kamp som belønning. Jeg glæder mig endnu engang til at vise, at jeg har udviklet mig, og at jeg bliver og bedre og bedre for hver kamp,« siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse.

Senest Sarah Mahfoud var i ringen, vandt hun mod franske Stephanie Ducastel på point. Den sejr har giver Sarah Mahfoud mod på mere.

»På dette niveau skal jeg kunne møde alle typer. Modstanderne bliver bedre og bedre, så man skal hele tiden skal udvikle sig for at vinde og nå til tops. Det bliver en helt anden kamp, end da jeg besejrede Stephanie Ducastel sidst. Men jeg mener godt, at jeg kan finde ud at omstille min teknik, så jeg også kan håndtere en type som den sydafrikanske bokser,« siger Sarah Mahfoud.

Den danske fjervægter står i den kommende kamp foran en milepæl. Går opgøret alle runder, vil det være hendes første professionelle kamp over 10 omgange.

»Jeg skal op og gå 10 omgange for første gang. Konditionen skal være på plads, for jeg tror, at den kan blive afgørende i denne kamp. Jeg skal ind og spærre hende af og være over hende hele tiden med hårde slag, så det ikke bliver en kamp, der bliver bokset på hendes præmisser,« siger Sarah Mahfoud.