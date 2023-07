Der var drama ved indvejningen fredag aften.

I Newcastle stod Danmarks nye boksehåb Oliver Zaren ansigt til ansigt med sin irske modstander, som der er tradition for i boksesporten.

Den 23-årige dansker, der er trænet af tidligere verdensmester Mikkel Kessler, tog det helt cool, da han stod centimeter fra 36-årige Jay Byrne og spurgte ham lige ud, om han var klar til lørdagens kamp.

Kort efter reagerede ireren med en pande mod Zaren, der blev stanget kortvartigt, før de blev flået fra hinanden. Se klippet her:

TENSION @MikkelKessler trained Oliver Zaren went head to head with tomorrows opponent at the weigh in and immediately there was bad blood @PrimeHydrate | @WilliamHill | @DAZNBoxing | #KellyCorzo pic.twitter.com/CHZt5NME8d — Wasserman Boxing (@WassermanBoxing) July 14, 2023

I midten stod Kalle Sauerland, der også arrangerede mange af Kesslers store kampe. Han har nu fået den unge dansker ind til det store stævne i Vertu Motors Arena.

'Ondsindet,' skriver Sauerland selv efter skalle-konfrontationen.

Byrne har selv udtalt op til kampen, at han ikke synes, danskeren er noget specielt, og at han ligner en, der ikke kan lide presset.

Zaren har selv delt optrinnet på sin Instagram og fortsætter i iskold stil.

'Lad os tale sammen i morgen,' skrev han fredag.

Han er fortsat ubesejret efter otte kampe som professionel, og nu står han over for en farlig mand i Byrne, der har ti sejre og otte nederlag.