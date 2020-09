Bokser Dina Thorslund mener, hun er en smule foran sin modstander, når hun lørdag skal forsvare sin VM-titel.

Det er Dina mod Nina, når boksekampen mellem danske Dina Thorslund og serberen Nina Radovanovic lørdag skal kæmpes.

De møder hinanden i Struer, hvor Dina Thorslund for tredje gang skal forsvare sin verdensmestertitel i superbantamvægt hos forbundet World Boxing Organization (WBO).

Og danskeren ser umiddelbart sig selv som favorit.

- Hun er gået en vægtklasse op og er tidligere verdensmester. Jeg er nuværende verdensmester. Så på papiret tænker jeg da, at jeg er lidt foran, siger Dina Thorslund.

I februar brød danskeren med Team Sauerland som sin promoter efter fire års samarbejde, men denne kamp har promotoren alligevel stået for.

- Vi har ikke en kontrakt. Kun på den her kamp, forklarer Dina Thorslund.

- De står for selve stævnet, og så skal jeg bare koncentrere mig om at bokse, uddyber hun.

Hun havde egentlig selv arrangeret en VM-kamp mod uruguayeren Gabriela Bouvier tilbage i maj sammen med sin træner, Thomas Madsen, men den blev på grund af coronapandemien først udskudt og senere aflyst.

I stedet for en VM-kamp i foråret stod den pludselig på pause for Dina Thorslund.

- Da corona kom, blev min træner og jeg enige om at tage en pause.

- Efter vi så fik en dato for en kamp, så kørte vi fuld på derfra, siger verdensmesteren om forberedelsen op til kampen lørdag.

Selv om der i boksning kan gå lang tid mellem kampene, beskriver Dina Thorslund ikke den lange coronapause som den bedste optakt. Alligevel ser hun meget frem til kampen.

- Det bliver en fed kamp med action på. Hun virker til at være en, der gerne vil fremad og lave en god kamp også. Jeg forventer, at der kommer til at ske noget, siger Dina Thorslund.

Træner Thomas Madsen er også fortrøstningsfuld før kampen og håber, at Dina Thorslund kommer til at afgøre kampen på knockout. Noget hun ikke har gjort siden 2017.

- Dina har været for afventende. Når hun har ramt modstanderen, har hun trukket sig lidt og suget noget luft ind i stedet for at følge op og gå efter knockouten. Det har vi arbejdet på at forbedre, siger han i en pressemeddelelse.

Den danske bokser er flere gange blevet kædet sammen med en anden dansk bokser, Sarah Mahfoud, men en kamp mellem de to er det aldrig blevet til.

- Jeg tror, man skal rette henvendelse til Mogens Palle og Team Sauerland, som begge stædigt står på, at de hver især vil arrangere kampen.

- Umiddelbart tror jeg egentlig, Sarah er klar, siger Dina Thorslund om en mulig kamp mellem de to danskere.

Stævnet i Struer starter klokken 18.00 lørdag og kan ses på TV3 Sport.

/ritzau/